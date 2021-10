L'euro reprend du terrain après un emploi américain décevant

Actualisé après l'emploi américain

Londres (awp/afp) - L'euro montait vendredi face au dollar, les créations d'emplois bien moindre que prévu aux États-Unis venant amoindrir l'enthousiasme des cambistes pour le billet vert, qui restait cependant à un niveau élevé.

Vers 13H10 GMT (15H10 HEC), l'euro gagnait 0,22% à 1,1577 dollar. Sur une semaine, la monnaie unique européenne cède toujours 0,2%, et 2% sur un mois.

Avec 194.000 emplois créés en septembre selon le département américain du Travail, les attentes des analystes, de 450.000 créations d'emplois, sont très loin d'être atteintes.

Pour les cambistes, reste à savoir si cette déception est suffisante pour faire changer d'avis la Banque centrale américaine (Fed), qui a signalé qu'elle s'apprêtait à ralentir son programme de rachats d'actifs, mais pourrait décider que l'économie n'est pas assez robuste pour le supporter.

"Ce rapport peu satisfaisant pourrait pousser la Banque centrale américaine (Fed) à se poser des questions, mais avec la révision à la hausse des chiffres du mois dernier, le président de la Fed Jerome Powell et ses confrères vont probablement se sentir à l'aise pour resserrer leur politique monétaire", a expliqué à l'AFP Matt Weller, analyste chez Forex.com.

De l'autre côté de l'Atlantique, la Banque centrale européenne (BCE) maintient pour l'instant son soutien massif à l'économie et continue de considérer que l'inflation est due à des facteurs temporaires.

Au Royaume-Uni, le nouveau chef économiste de la Banque d'Angleterre Huw Pill s'est aligné sur les membres les plus inquiets de l'inflation de la BoE: il a affirmé jeudi que les hausses des prix causées par des pénuries étaient "plus persistantes que prévu", et que la hausse du cours du gaz pourrait conserver l'inflation au dessus de 4% au deuxième trimestre.

Sur le marché obligataire, les investisseurs tablent depuis la dernière réunion de la BoE sur une hausse des taux britanniques en février 2022 ou avant.

La livre britannique a temporairement gagné du terrain jeudi, montant à son plus haut en deux mois face à l'euro, à 84,75 pence pour un euro. La monnaie unique européenne se stabilisait vendredi (+0,02% à 84,84 pence).

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

13H10 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1577 1,1552

EUR/JPY 129,18 128,95

EUR/CHF 1,0724 1,0725

EUR/GBP 0,8484 0,8482

USD/JPY 111,58 111,63

USD/CHF 0,9263 0,9285

GBP/USD 1,3646 1,3619

js/bp/tho