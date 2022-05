L'euro résiste, le dollar se tasse, proche de ses plus hauts en vingt ans

New York (awp/afp) - L'euro résistait lundi reprenant de la vigueur face au dollar américain, soutenu par des propos du patron de la Banque de France, alors que le billet vert, valeur refuge, se tassait légèrement, non loin de ses plus hauts en vingt ans.

Vers 19H00 GMT, l'euro prenait 0,24% à 1,0437 dollar, se redressant sans trop s'éloigner de son plus bas en cinq ans atteint vendredi à 1,0350 dollar.

Le Dollar Index, qui compare le billet vert à un panier d'autres devises, se repliait de 0,31% à 104,24 points, tout près de son sommet depuis 20 ans touché vendredi en séance à 104,97 points.

"Le dollar se comporte de façon mitigée pour commencer la semaine mais il oscille juste en-dessous de son sommet de deux décennies", notait Joe Manimbo de Western Union.

"L'humeur du marché reste fragile dans un contexte d'inquiétudes accrues concernant le ralentissement de la croissance mondiale et la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis", a ajouté l'analyste.

Un discours du gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a soutenu la devise européenne: "nous allons attentivement observer les développements sur le cours (de l'euro), qui est un important moteur de l'inflation importée", a affirmé le responsable.

"Un euro trop faible irait contre notre objectif de stabilisation des prix", a-t-il ajouté.

"La BCE (Banque centrale européenne) prépare une transition vers un durcissement de sa politique monétaire et cela fait partie du travail pour préparer le terrain", a estimé Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

La Réserve fédérale américaine (Fed), elle, a déjà commencé à agir, et promet de continuer à remonter rapidement ses taux dans les mois à venir.

Résultat, la monnaie unique européenne frôle son plus bas niveau en vingt ans face au dollar (atteint début 2017 à 1,0341 dollar) et approche même de la parité avec la devise américaine.

Par ailleurs, le dollar profite de son statut de valeur refuge, alors que l'activité en Chine est affectée par les confinements en raison du Covid-19.

Les ventes de détail ont connu en avril leur plus forte chute depuis deux ans, tandis que le chômage a brusquement augmenté, ont annoncé lundi les autorités chinoises.

"Les données décevantes en provenance de Chine ajoutent aux inquiétudes concernant un ralentissement de l'économie mondiale", confirmait Joe Manimbo.

"Les confinements ont un coût qui est évident dans les données d'avril", ont commenté les analystes d'UBS.

Les cambistes seront à l'affût de la publication des ventes de détail mercredi, premier signe de l'allant de l'activité pour le deuxième trimestre après la contraction du PIB au premier trimestre.

Du côté des cryptomonnaies, le rebond du bitcoin de ce week-end s'effaçait lundi (-4,01% à 29.775 dollars).

Cours de lundi Cours de vendredi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0437 1,0412 EUR/JPY 134,81 134,54 EUR/CHF 1,0457 1,0433 EUR/GBP 0,8476 0,8491 USD/JPY 129,16 129,22 USD/CHF 1,0020 1,0012 GBP/USD 1,2314 1,2262

afp/rp