L'euro s'apprête à subir sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 7 ans, alors que la guerre en Ukraine s'intensifie.

L'économie européenne est la plus vulnérable à l'invasion russe de l'Ukraine et les investisseurs ont intensifié les ventes de la monnaie unique cette semaine alors que les perspectives économiques s'assombrissaient.

Contre le franc suisse, l'euro a chuté de 0,7 %, portant ses pertes à plus de 3 % cette semaine. Cela le met sur la voie de la plus forte baisse hebdomadaire depuis janvier 2015.

Il s'échangeait pour la dernière fois à 1,008 franc par euro.

L'euro s'est affaibli de 0,8 % face au dollar, passant sous la barre des 1,10 dollar pour la première fois depuis mai 2020. Il est en baisse de plus de 2,6 % cette semaine et en passe de subir sa plus grosse perte depuis avril 2020.

Un énorme incendie sur le site de la plus grande centrale nucléaire d'Europe a été éteint vendredi, et des responsables ont déclaré que la centrale située dans le sud-est de l'Ukraine fonctionnait normalement après avoir été saisie par les forces russes lors de combats qui ont suscité l'inquiétude du monde entier.