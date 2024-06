L'euro a chuté lundi après que les gains de l'extrême droite lors des élections du Parlement européen dimanche aient incité le président français Emmanuel Macron à convoquer des élections nationales anticipées.

L'incertitude en France ajoute un élément de plus à ce qui sera une semaine chargée pour les marchés avec les données sur l'inflation américaine attendues mercredi, le même jour que la décision politique de la Réserve fédérale lors de sa réunion de deux jours, et une réunion de la Banque du Japon vendredi pour terminer la semaine.

L'euro a perdu 0,4 % par rapport au dollar, à 1,076 dollar, et a atteint 1,0733 dollar, son niveau le plus bas depuis le 9 mai. Il a également baissé de 0,4 % par rapport à la livre sterling, à 84,52 pence, son plus bas niveau depuis près de deux ans, et de 0,4 % par rapport au franc suisse, à 0,9648 franc, son plus bas niveau depuis sept semaines.

L'augmentation du soutien aux partis de droite était "généralement ce que l'on attendait, mais l'élément de surprise est que Macron a réagi en appelant à des élections anticipées, ce qui rend le marché plus nerveux", a déclaré Lee Hardman, analyste principal des devises chez MUFG.

Le dollar américain a également été stimulé après que le rapport sur l'emploi de vendredi a montré que les employeurs ont créé plus d'emplois que prévu en mai, tandis que les salaires ont également augmenté plus que prévu, ce qui a conduit les traders à réduire les attentes selon lesquelles la banque centrale américaine réduira ses taux dès septembre.

"Le marché a clairement été pris à contre-pied", a déclaré Paula Comings, responsable des ventes de devises à la U.S. Bank à New York.

L'indice des prix à la consommation (IPC) du mois de mai, publié mercredi, sera la prochaine donnée importante qui déterminera les attentes de la Fed.

Si l'inflation est moins forte, le marché sera soulagé. Je pense que le dollar pourrait s'affaiblir, mais probablement pas en dehors de sa récente fourchette, a déclaré M. Comings.

S'il est élevé, cependant, "l'euro/dollar continuerait à se négocier vers le bas de la fourchette" et cela "aurait un impact disproportionné sur les monnaies (des marchés émergents)", a déclaré M. Comings.

Les responsables de la Fed ont déclaré qu'ils souhaitaient voir l'inflation se rapprocher de leur objectif annuel de 2 % pendant plusieurs mois avant de réduire les taux.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation globale des prix à la consommation baisse à 0,1 %, contre 0,3 % le mois dernier, et que les pressions sur les prix de base restent stables à 0,3 %.

Une enquête de la Fed de New York a montré lundi que les perspectives du public américain sur la trajectoire future de l'inflation étaient mitigées en mai, bien que l'inflation soit perçue comme étant de 3,2 % dans un an, par rapport aux attentes d'avril de 3,3 %.

Les décideurs de la Fed mettront à jour leurs projections économiques et de taux d'intérêt lorsqu'ils concluront leur réunion de deux jours mercredi.

Lors de la dernière publication en mars, la projection médiane prévoyait trois réductions de 25 points de base cette année et les investisseurs s'attendent à ce que les nouvelles prévisions indiquent un nombre moins élevé de réductions de taux.

L'indice du dollar était en hausse de 0,09 % à 105,15 et avait atteint 105,39, son plus haut niveau depuis le 14 mai.

La réduction des attentes en matière de réduction des taux a soutenu le dollar pendant la majeure partie de l'année 2024, le yen japonais ayant particulièrement souffert en raison de l'écart important des taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon.

Le dollar était en hausse de 0,25 % par rapport à la devise japonaise, à 157,08 yens, son niveau le plus élevé depuis une semaine.

La Banque du Japon tiendra sa réunion de politique monétaire jeudi et vendredi, et devrait maintenir les taux d'intérêt à court terme dans une fourchette de 0 à 0,1 %.

Reuters a rapporté la semaine dernière que les décideurs de la BOJ réfléchissent à des moyens de ralentir ses achats d'obligations et pourraient offrir de nouvelles orientations.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 0,71 % pour atteindre 69 768 $.