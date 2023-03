Londres (awp/afp) - L'euro reculait mercredi face au dollar après avoir atteint un plus haut en un mois à la veille de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), le billet vert ayant freiné ses pertes après l'inflation américaine.

Vers 10H25 GMT (11H25 HEC), l'euro cédait 0,56% à 1,0673 dollar après être monté à 1,0760 dollar, un sommet depuis un mois.

L'inflation américaine a ralenti à son plus bas en un an et demi, à 6% sur un an en février, mais l'inflation sous-jacente a en revanche accéléré sur un mois, à 0,5%.

Comme ce deuxième indicateur est celui plus directement affecté par la politique monétaire, sa persistance pourrait pousser la Réserve fédérale américaine (Fed) à continuer de remonter les taux.

"Le marché, et il a raison à notre avis, prévoit désormais une hausse de 25 points de base lors de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed la semaine prochaine", ce qui profite au dollar, note Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Les investisseurs se demandaient en début de semaine si la faillite de Silicon Valley Bank (SVB) n'allait pas pousser la Fed à arrêter de remonter ses taux pour éviter de peser encore plus sur un secteur bancaire en difficulté.

Du côté de la BCE, qui publiera sa décision de politique monétaire jeudi, "de nombreux acteurs du marché se demandent si elle va adoucir sa position" pour les mêmes raisons, commente Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

Mais si le ton de l'institut monétaire dans son communiqué et lors de la conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde pourrait changer, le marché s'attend toujours à une hausse de 50 points de base.

Mercredi, les investisseurs garderont par ailleurs un oeil sur le Royaume-Uni où le ministre des Finances doit présenter son budget.

Mais les annonces devraient être "plutôt fades, sans changement majeur de politique budgétaire attendu, contrairement au +mini-budget de septembre 2022", constitué de mesures ultra-coûteuses et qui avait fait plonger la livre à son plus bas historique, commente Carol Kong, analyste chez CBA.

Cours de mercredi Cours de mardi

-------------------------------

10H25 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0673 1,0733

EUR/JPY 142,79 144,06

EUR/CHF 0,9806 0,9812

EUR/GBP 0,8815 0,8828

USD/JPY 133,78 134,22

USD/CHF 0,9188 0,9143

GBP/USD 1,2108 1,2158

js/emb/spi