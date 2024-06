L'euro s'est raffermi un peu jeudi avant la décision de la Banque centrale européenne (BCE), où les traders considèrent qu'une baisse des taux est presque certaine, tandis que le dollar s'est replié sur les paris renouvelés d'un cycle d'assouplissement de la Réserve fédérale américaine attendu cette année.

Le dollar canadien a légèrement augmenté, réduisant les pertes de la session précédente, après que la Banque du Canada soit devenue le premier pays du G7 à réduire son taux d'intérêt directeur, comme cela était largement attendu. Il s'est établi à 1,3687 dollar canadien pour un dollar.

L'euro a gagné 0,07 % à 1,0876 $, les traders attendant la réunion de la BCE plus tard dans la journée pour obtenir des indications sur les perspectives de taux de la banque.

Alors que les décideurs politiques ont fait part de leur intention de réduire les coûts d'emprunt ce mois-ci, ils sont restés réticents quant à la date à laquelle les réductions ultérieures pourraient avoir lieu.

"Le raisonnement du Conseil des gouverneurs sera probablement motivé par une reprise plus forte que prévu de l'activité (des entreprises) et par une confiance accrue dans le retour de l'inflation au niveau visé", a déclaré Henk Potts, stratège de marché chez Barclays Private Bank.

"Au-delà de la réunion de juin, nous prévoyons des réductions d'un quart de point en septembre et en décembre.

Sur le marché en général, le dollar américain était en retrait, en partie à cause de l'assouplissement des conditions du marché du travail aux États-Unis, qui a renforcé les arguments en faveur d'une réduction des taux de la Fed cette année.

Les marchés ont intégré près de 50 points de base de réduction des taux de la Fed cette année, la première étant attendue en septembre.

Les données de mercredi ont montré que le secteur des services américain a repris le chemin de la croissance en mai après une contraction de courte durée le mois précédent, bien que les détails de l'enquête aient indiqué que l'emploi restait en territoire de contraction.

"Alors que les nouvelles commandes suggèrent une demande continue, les commentaires de l'industrie sélectionnée et la contraction continue de l'emploi révèlent une certaine prudence parmi les fournisseurs de services", ont déclaré les économistes de Wells Fargo.

Par rapport au dollar américain, le kiwi a touché un sommet de trois mois à 0,6201 $, tandis que la livre sterling a augmenté de 0,09 % à 1,2800 $ et que l'australien a progressé de 0,25 % à 0,6664 $.

L'indice du dollar a baissé de 0,14% à 104,10.

LE YEN S'ENVOLE

Le yen a récupéré une partie de ses pertes de la séance précédente et a progressé de 0,4% à 155,50 pour un dollar.

La monnaie japonaise a connu un bref rebond en début de semaine suite aux turbulences sur les marchés émergents dues aux inquiétudes politiques, qui ont poussé les investisseurs à dénouer leurs positions dans les carry trades financés par le yen.

Dans une opération de portage, un investisseur emprunte dans la devise d'un pays où les taux d'intérêt sont faibles et investit le produit de l'opération dans une devise à rendement plus élevé.

La forte victoire électorale du parti au pouvoir au Mexique a suscité des inquiétudes quant à la réforme constitutionnelle contestée, ce qui a entraîné un resserrement des positions longues sur le peso et courtes sur le yen, qui est l'une des devises préférées des opérations de portage.

Le peso a peu changé par rapport au yen, après un gain de 2,6 % lors de la session précédente. Il avait chuté d'environ 6 % contre la devise japonaise au début de la semaine, dans le sillage des résultats des élections au Mexique.

Les attentes de la Banque du Japon (BOJ) de réduire ses achats massifs d'obligations dès ce mois-ci, alors qu'elle s'efforce de normaliser sa politique monétaire, ont contribué aux gains du yen.

La BOJ tiendra sa réunion de politique monétaire de deux jours la semaine prochaine.

"Les titres indiquant que la BOJ pourrait envisager de réduire ses achats d'obligations lors de sa réunion de juin ont eu une plus grande influence", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a maintenu la possibilité d'une réduction à court terme des achats massifs d'obligations de la banque en déclarant cette semaine que la position de base de la BOJ est de laisser les forces du marché fixer les taux d'intérêt à long terme.

"Il s'agissait presque d'un jeu d'impulsion de la part de la banque centrale japonaise - c'est-à-dire ajouter un flux de nouvelles positives sur le yen alors que les devises de financement - le yen et le franc suisse - étaient déjà couvertes et rachetées, et le résultat a été que le rallye du yen a pris de l'ampleur", a déclaré M. Weston.