L'euro se maintient près de son plus bas niveau en 20 ans en raison des craintes de récession

L'euro était à peu près stable à 1,01845 $ après avoir chuté jusqu'à 1,01615 $ mercredi, pour la première fois depuis fin 2002.

Le Dollar Index - qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, dont l'euro, la livre sterling et le yen - s'est maintenu près d'un pic de 20 ans à 107,27 atteint dans la nuit, et a changé de mains pour la dernière fois à 107,03.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que le pays devait accélérer sa transition vers l'énergie verte, la Russie utilisant l'énergie comme une arme politique dans le cadre de la guerre en Ukraine.

"Le risque de récession aux États-Unis va périodiquement miner le dollar, mais la compression des coûts énergétiques en Europe constitue une plus grande menace pour les perspectives de croissance de la zone euro", ont écrit les stratèges de Westpac dans une obligation client.

"La tendance haussière à moyen terme plus large du DXY (Dollar Index) persiste probablement encore un certain temps, avec la possibilité d'un nouveau dénouement de la tarification du resserrement de la politique de la BCE."

Les nuages qui s'épaississent sur l'économie européenne arrivent au moment où la Banque centrale européenne se prépare à augmenter les coûts d'emprunt pour la première fois depuis 2011.

Pendant ce temps, la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux de manière agressive, et le procès-verbal de la réunion de juin - au cours de laquelle les décideurs ont procédé à un resserrement de 75 points de base, le plus important depuis 1994 - a révélé leur crainte que l'aggravation de l'inflation n'efface la confiance dans la capacité de la Fed à la contrôler.

Les investisseurs ont réduit leurs paris sur une campagne de resserrement agressive et prolongée depuis cette réunion, alors que les craintes de récession s'intensifiaient, mais les données de la nuit ont montré que les ouvertures d'emploi aux États-Unis ont diminué moins que prévu en mai, indiquant un marché du travail toujours tendu qui pourrait maintenir la Fed sur l'offensive.

La prochaine grande publication économique américaine sera le rapport sur l'emploi de juin, publié vendredi. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les employeurs aient ajouté 268 000 emplois non agricoles au cours du mois.

Les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont glissé à 2,904 % dans les échanges à Tokyo jeudi, après avoir atteint 2,935 % dans la nuit, lorsque le rendement a également chuté à un plus bas niveau sur plus d'un mois de 2,746 % en raison de signaux contradictoires sur les perspectives politiques.

Le taux dollar-yen, qui est extrêmement sensible aux variations des rendements américains à long terme, a reculé de 0,07 % à 135,79 yens, se consolidant autour de ce niveau après avoir reculé d'un sommet de 24 ans à 137,00 à la fin du mois dernier.

Les analystes s'attendent à ce que la paire reste au-dessus de 130 d'ici la fin de l'année, bien que seulement sept des 61 personnes interrogées s'attendent à ce qu'elle soit plus faible qu'elle ne l'est actuellement, quatre d'entre elles prévoyant un bond vers 140, selon un sondage Reuters.

La livre sterling a frôlé son plus bas niveau depuis deux ans, le Premier ministre britannique Boris Johnson luttant pour conserver son poste dans un contexte de rébellion croissante au sein de son parti.

Les investisseurs ont également digéré les commentaires équilibrés de l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, qui a déclaré qu'il était prêt à accélérer le rythme des hausses de taux en fonction des données économiques, mais qu'il préférait une approche "régulière" aux "mesures audacieuses ponctuelles", qui peuvent "être perturbantes".

La livre sterling a peu changé à 1,1924 $, après un plongeon dans la nuit à son plus bas niveau depuis mars 2020 à 1,1877 $. [GBP/]