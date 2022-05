L'euro se maintient près de son plus bas niveau en cinq ans à l'approche d'une éventuelle hausse de la Fed

La Fed a adopté une approche de plus en plus agressive de la politique monétaire alors que l'inflation a augmenté à son rythme le plus rapide en 40 ans, tandis que la BCE a été plus prudente.

La banque centrale américaine devrait augmenter ses taux d'intérêt de 50 points de base et annoncer son intention de réduire son bilan de 9 000 milliards de dollars lorsqu'elle conclura sa réunion de deux jours mercredi.

Dans l'intervalle, le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a déclaré dans une interview publiée ce week-end par la banque centrale que son conseil des gouverneurs n'avait discuté "d'aucune trajectoire prédéterminée pour les hausses de taux". Il a ajouté que beaucoup de choses dépendront des données macroéconomiques en juin.

"Après les commentaires dovish de de Guindos au cours du week-end, nous surveillerons les derniers commentaires de Lagarde aujourd'hui", a déclaré Jeremy Stretch, responsable de la stratégie G10 FX chez CIBC.

Lagarde devrait s'exprimer plus tard dans la journée.

Les marchés monétaires tablent sur une hausse des taux d'intérêt de 90 points de base d'ici la fin de l'année, avec une première hausse attendue en juillet. [IRPR]

Les inquiétudes concernant l'inflation, la croissance et l'insécurité énergétique en raison des sanctions imposées à la Russie après son invasion de l'Ukraine ont fait chuter l'euro de 14 % par rapport au dollar en trois mois.

À 1100 GMT, la monnaie unique était stable à 1,05040 $. Elle avait chuté à 1,0470 dollar jeudi, son plus bas niveau depuis janvier 2017.

"L'euro semble avoir trouvé un certain soutien juste au-dessus de la zone des 1,05 qui est aidé aujourd'hui par un dollar américain légèrement plus mou", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie FX, chez Rabobank à Londres.

"Les problèmes de sécurité énergétique de l'Union européenne restent précaires, ce qui suggère que l'euro n'est certainement pas encore sorti du bois", a-t-elle ajouté.

N'apportant aucun soutien à l'euro, les données ont montré mardi que le chômage dans la zone euro a continué à baisser, atteignant un nouveau record à la baisse.

Stretch a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que ces données aient un impact sur les prévisions de taux de la BCE ou sur l'euro.

Le dollar est également resté stable à 103,6 contre un panier de devises, après avoir atteint 103,48 jeudi, son plus haut niveau depuis décembre 2002.

Bien que les chances soient considérées comme faibles, certains investisseurs guettent la possibilité d'une hausse de 75 points de base de la part de la Fed ou d'un rythme de réduction du bilan plus rapide que prévu actuellement.

Ces dernières semaines, le dollar américain a également bénéficié des flux de valeurs refuges, les restrictions COVID-19 en Chine ayant suscité des inquiétudes quant à la croissance mondiale.

Le dollar a atteint 6,6880 contre le yuan chinois sur les marchés offshore, son plus haut niveau depuis novembre 2020.

Le yen japonais s'est maintenu juste au-dessus des plus bas de 20 ans contre le dollar atteints jeudi, lorsque la Banque du Japon a renforcé son engagement à maintenir des taux d'intérêt ultra-bas en promettant d'acheter quotidiennement des quantités illimitées d'obligations pour défendre son objectif de rendement.

La monnaie japonaise s'est maintenue à 130,10, après avoir atteint 131,24 jeudi, son niveau le plus faible depuis avril 2002.