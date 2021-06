L'euro se stabilise après sa dégringolade face au dollar

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait vendredi face au dollar américain après des pertes marquées les deux séances précédentes, le billet vert profitant du ton plus agressif que prévu de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro prenait 0,04% à 1,1912 dollar, loin de compenser les 1,9% perdus depuis mercredi matin. Plus tôt dans la séance, l'euro a reculé jusqu'à 1,1885 dollar, un plus bas depuis mi-avril.

"L'euro s'accroche au-dessus de 1,19 dollar", commentent les analystes de Sucden, qui estiment que les cambistes guetteront les réactions de membres du comité monétaire de la Fed pour guider leurs achats.

L'institution a en effet surpris mercredi en se montrant plus inquiète que prévu face à la hausse de l'inflation, ses membres approchant leurs prévisions de hausse des taux d'intérêts à 2023.

Jusqu'à présent, la Fed s'était au contraire montrée déterminée à garder sa politique très souple jusqu'à ce que l'économie ne redémarre.

De l'autre côté de l'Atlantique, la livre britannique poursuivait sa baisse face au dollar (-0,28% à 1,3883 dollar pour une livre), atteignant plus tôt un plus bas depuis un mois et demi à 1,3855 dollar.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont baissé de 1,4% sur un mois, selon le Bureau national des statistiques (ONS).

"La reprise économique du pays, qui a entraîné la performance récente de la livre, était en grande partie due aux consommateurs qui dépensaient les économies accumulées pendant les confinements", rappelle Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Enfin, le yen restait stable face au dollar (+0,06% à 110,14 yens pour un dollar) après la réunion de la Banque du Japon.

La Banque du Japon a prolongé vendredi de six mois ses mécanismes exceptionnels facilitant les prêts aux entreprises face à la pandémie et a sans surprise laissé inchangée sa politique monétaire.

Contrairement à l'Europe et aux Etats-Unis, l'inflation reste très faible au Japon (+0,1% en mai sur un an), "pas de quoi sauter de joie", juge You-Na Park-Heger, analyste chez Commerzbank.

Elle prévient que "la fin de la politique monétaire ultra-accommodante n'est pas en vue au Japon".

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1912 1,1907

EUR/JPY 131,21 131,23

EUR/CHF 1,0943 1,0925

EUR/GBP 0,8581 0,8553

USD/JPY 110,14 110,21

USD/CHF 0,9187 0,9175

GBP/USD 1,3883 1,3922

js/bp/oaa