L'euro se stabilise face au dollar dans l'attente de l'emploi américain

New York (awp/afp) - L'euro se stabilisait mardi, ayant atteint en journée son plus haut niveau depuis trois semaines et demi face au dollar alors que les cambistes attendaient l'emploi américain en fin de semaine, après un message plutôt prudent du président de la Fed.

Vers 18H30 GMT, l'euro prenait 0,09% à 1,1808 dollar, après avoir atteint 1,1832 dollar pour un euro vers 08H40 GMT, un plus haut depuis le 6 août.

"Le dollar fléchit après que la Fed a offert un calendrier peu concluant pour diminuer les mesures de relance", rappelait Joe Manimbo, de Western Union, notant que le billet vert était en séance descendu "à un plus bas en deux semaines contre ses rivaux britanniques et canadiens, et un plus bas de trois semaines par rapport à l'euro".

L'euro était pour sa part "stimulé par la nouvelle d'une inflation la plus élevée en une décennie" en zone euro, a poursuivi l'analyste.

Le taux d'inflation annuel en zone euro a bondi en août à 3%, au plus haut depuis près de 10 ans, dépassant nettement l'objectif de 2% de la BCE, a annoncé mardi Eurostat.

Quant au dollar, il avait "peine à panser ses plaies infligées par Jerome Powell vendredi", quand le président de la Banque centrale américaine (Fed) s'est montré plus prudent que prévu, a commenté Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

Alors que des membres de l'institut monétaire se sont dit prêts à limiter le programme de rachats d'actifs, M. Powell n'a pas évoqué de calendrier précis pour une telle mesure, et le marché n'attend désormais plus d'annonce concrète lors de la réunion de septembre.

"Vu qu'il a insisté sur le fait qu'il y avait +beaucoup de terrain à couvrir avant d'atteindre le plein emploi+, le rapport de vendredi est particulièrement important", ajoute M. Otunuga.

Avant ces chiffres officiels pour août, les investisseurs prendront connaissance mercredi de l'enquête mensuelle ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé.

Les analystes prévoient 750.000 nouvelles embauches, après 943.000 en juillet.

Mais il pourrait y avoir d'importantes variations car "depuis le début de la pandémie de Covid-19, nous avons plus ou moins perdu la capacité de prédire précisément ces données sur l'emploi", prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Cours de mardi Cours de lundi 18H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1808 1,1797 EUR/JPY 129,86 129,67 EUR/CHF 1,0808 1,0817 EUR/GBP 0,8583 0,8573 USD/JPY 109,97 109,92 USD/CHF 0,9153 0,9169 GBP/USD 1,3757 1,3760

afp/rp