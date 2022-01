L'euro stable face au dollar dans un marché calme

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait jeudi face au dollar américain dans un marché sans direction forte avant la publication des minutes de la BCE et à moins d'une semaine de la réunion de la Fed.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro grappillait 0,05% à 1,1349 dollar pour un euro.

Après s'être rapidement apprécié face au billet vert la semaine dernière, l'euro a subi des pertes marquées et évolue désormais en légère baisse par rapport au début de l'année (-0,20%).

Le marché estime que la Banque centrale européenne (BCE) va durcir sa politique monétaire moins vite que la Réserve fédérale américaine (Fed), qui pourrait signaler lors de sa réunion mardi et mercredi une hausse des taux dès mars.

La BCE publiera quant à elle à 12H30 GMT les minutes de sa réunion de décembre, qui pourraient nuancer le message de sa présidente Christine Lagarde: une hausse des taux est "improbable" en 2022, avait-elle affirmé.

"Des signes de désaccord plus marqués au sein du Conseil des gouverneurs dans les minutes pourraient raviver l'idée que la BCE va remonter son taux cette année", juge Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

Le prix de l'or a atteint un plus haut depuis novembre à 1.844,15 dollars l'once, profitant de gains marqués la veille, mais reculait légèrement sur la séance (-0,11% à 1.838,60 dollars).

"Un appétit pour le risque limité et des tensions de plus en plus vives autour de l'Ukraine et de la Russie soutiennent les prix de l'or", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, qui juge cependant que cette hausse pourrait être de courte durée.

La Banque centrale de Turquie se réunira pour sa part à 11H00 GMT. Les cambistes s'attendent à ce que les taux d'intérêt soient maintenus, malgré une inflation très élevée, une stratégie défendue par le président Recep Tayyip Erdogan.

Alors que la livre turque a perdu près de 45% dans les 12 derniers mois, "cette stratégie asymétrique de la Banque centrale, qui veut que les taux puissent être baissés mais pas remontés, amoncelle tous les éléments pour qu'une nouvelle crise soit déclenchée", s'inquiète Tatha Ghose, analyste chez Commerzbank.

Jeudi, la livre turque cédait 0,38% à 13,46 livres pour un dollar.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1349 1,1343

EUR/JPY 129,71 129,68

EUR/CHF 1,0385 1,0392

EUR/GBP 0,8329 0,8333

USD/JPY 114,29 114,33

USD/CHF 0,9151 0,9162

GBP/USD 1,3626 1,3612

