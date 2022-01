L'euro stable face au dollar dans un marché des changes paisible

Actualisé en fin de séance européenne, clôture du yuan

Londres (awp/afp) - La parité euro-dollar évoluait à peine lundi dans un marché des changes paisible avec un jour férié pour les marchés américains, le yuan chinois ayant à peine réagi à un léger assouplissement de la politique monétaire en Chine.

Vers 16H50 GMT (17H50 HEC), l'euro cédait 0,06% à 1,1405 dollar pour un euro.

Les volumes d'échanges étaient réduits par l'absence des cambistes américains en raison d'un jour férié (Martin Luther King Day).

La croissance chinoise a atteint un rythme annuel de 8,1% en 2021, au plus haut en une décennie, mais avec un ralentissement au quatrième trimestre (+4,9%), a indiqué lundi le Bureau national des statistiques (BNS).

La banque centrale chinoise a abaissé dans la foulée un taux directeur clé pour la première fois depuis avril 2020, après avoir déjà adopté d'autres mesures de soutien à l'économie depuis décembre.

Pour le marché des changes, cette mesure devrait "permettre au renmibi de souffler, car il s'échange actuellement à un niveau proche de son plus haut en trois ans et demi face au dollar", ce qui pèse sur les exportations chinoises, commente Lee Hardman, analyste à MUFG.

Mais, dans l'immédiat, le yuan a au contraire fini la séance (à 15H30 GMT pour la fin des échanges officiels de la devise chinoise) en très légère hausse de 0,07% à 6,3484 yuans pour un dollar.

"Le dollar commence la semaine en retrait" car la décision de la banque centrale chinoise "dope les actifs à risque", ce qui pèse sur le billet vert, valeur refuge, observe Ricardo Evangelista, analyste à ActivTrades.

Autre valeur refuge, la monnaie japonaise perdait ainsi 0,27% face à l'euro, à 130,66 yens pour un euro.

Cours de lundi Cours de vendredi

--------------------------------------

16H50 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1405 1,1411

EUR/JPY 130,66 130,31

EUR/CHF 1,0424 1,0430

EUR/GBP 0,8355 0,8345

USD/JPY 114,57 114,19

USD/CHF 0,9139 0,9140

GBP/USD 1,3651 1,3675

js/emb/LyS