L'euro stable face au dollar, le yuan poursuit sa hausse

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait vendredi face au dollar avant la publication de l'indice des prix PCE aux Etats-Unis, tandis que le yuan chinois continuait de s'apprécier face au billet vert.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro prenait quelque 0,02% face au dollar, à 1,2197 dollar pour un euro.

Le marché attendait la publication par le gouvernement américain de l'indice des prix PCE, que la Banque centrale américaine (Fed) utilise pour jauger l'inflation car il exclut les prix de l'énergie et de l'alimentaire, plus volatils et moins liés à la politique monétaire.

"Il est difficile de prévoir comment le dollar va réagir, entre un effet négatif car l'inflation rend le billet vert moins attractif, ou positif car la Fed pourrait réagir en relevant ses taux", ce qui rendrait la monnaie plus intéressante, a prévenu Esther Reichelt, analyste chez Commerzbank.

Par ailleurs, les cambistes britanniques et américains seront éloignés de leurs consoles lundi pour des jours fériés, et pourraient opter pour la prudence avant ce long week-end de fin de mois.

Le yuan poursuivait pour sa part sa hausse face au dollar (+0,32% à 6,3630 yuans pour un dollar, un nouveau plus haut depuis trois ans).

L'appréciation de la monnaie chinoise est due à la reprise en Chine, mais rend les exportations plus chères pour les partenaires commerciaux du pays, "ce qui inquiète la banque centrale chinoise", a commenté Hao Zhou, analyste chez Commerzbank.

La monnaie chinoise n'est pas entièrement convertible et la banque centrale fixe chaque jour un taux pivot.

Le yen se stabilisait également face à l'euro (-0,06% à 133,98 yens) après avoir atteint la veille un plus bas depuis février 2018 à 134,06 yens pour un euro.

La monnaie japonaise souffre de son statut de valeur refuge dans un marché qui favorise les actifs à risque, mais également par la prolongation de l'état d'urgence alors que le gouvernement est critiqué pour la lenteur de son programme de vaccination.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2197 1,2195

EUR/JPY 133,98 133,91

EUR/CHF 1,0952 1,0936

EUR/GBP 0,8594 0,8584

USD/JPY 109,85 109,81

USD/CHF 0,8979 0,8968

GBP/USD 1,4194 1,4207

js/bp/nth