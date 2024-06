L'euro a oscillé dans une fourchette étroite jeudi après que la Banque centrale européenne a abaissé ses taux d'intérêt à des niveaux record, après des mois d'anticipation. L'euro a augmenté puis a brièvement baissé, l'issue de la réunion de la BCE étant bien anticipée.

L'euro était en hausse de 0,04% à 1,0872 $, non loin d'un sommet de deux mois et demi de 1,0916 $ atteint plus tôt dans la semaine. Face au yen, la devise japonaise était en hausse de 0,10 % à 169,895 yens.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a gagné 0,07% à 104,31, également en mode latéral avec peu de réaction à un rapport montrant que les demandes d'allocations de chômage la semaine dernière ont été plus élevées que prévu à 229 000.

L'inflation dans les 20 pays qui partagent l'euro est passée de plus de 10 % à la fin de 2022 à juste au-dessus de l'objectif de 2 % de la BCE au cours des derniers mois, en grande partie grâce à la baisse des coûts du carburant et à une normalisation de l'offre après quelques problèmes post-pandémiques.

Mais ces progrès se sont récemment interrompus et ce qui semblait être le début d'un cycle d'assouplissement majeur de la BCE il y a seulement quelques semaines semble désormais plus incertain en raison des signes indiquant que l'inflation dans la zone euro pourrait s'avérer difficile à maîtriser, comme cela a été le cas aux États-Unis.

Maintenant que la réduction des taux d'intérêt de la BCE n'est plus à l'ordre du jour, les marchés ont tourné leur attention vers les données relatives à l'emploi aux États-Unis, vendredi.

"Ce que la BCE a dit et fait correspondait tellement aux attentes que, si l'on tient compte des réductions de 25 points de base, le marché des swaps n'a pas beaucoup changé", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef chez Bannockburn Global Forex à New York.

M. Chandler faisait référence aux différentiels de taux d'intérêt entre la zone euro et les États-Unis, qui déterminent les prix à terme des paires de devises et affectent le marché au comptant. Il a ajouté qu'il n'était pas inhabituel que le dollar s'affaiblisse avant la publication des chiffres mensuels de l'emploi, puis qu'il se reprenne.

D'ici là, les discussions de jeudi porteront principalement sur les banques centrales. Le dollar canadien s'est légèrement raffermi dans le sillage de la réduction attendue des taux d'intérêt de la Banque du Canada mercredi. La devise était en dernier lieu à C1,3686 pour un dollar.

Avant le rapport sur l'emploi américain, les investisseurs s'interrogent sur les implications pour la Réserve fédérale de plusieurs données américaines de cette semaine montrant un ralentissement de la croissance de l'emploi, bien qu'accompagné d'une reprise de l'activité dans le secteur des services.

Le Comité fédéral de l'open market se réunit la semaine prochaine, mais ne devrait pas encore abaisser les taux d'intérêt. Les marchés évaluent actuellement à près de 50 points de base les réductions de taux de la Fed cette année, la première étant très probablement prévue pour septembre.

L'euro s'est également raffermi de 0,23 % par rapport à la livre, à 85,18 pence, bien qu'il se situe vers le bas de sa récente fourchette.

Par rapport au dollar, la livre sterling était en baisse d'un cheveu à 1,2779 $.

LE YEN S'ENVOLE

Le yen s'est maintenu à 155,96 pour un dollar, les investisseurs ayant digéré les remarques faites jeudi par le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, selon lesquelles il serait approprié de réduire les achats d'obligations de la banque centrale alors qu'elle s'apprête à mettre fin à ses mesures massives de stimulation monétaire.

Ces commentaires interviennent avant la réunion de politique monétaire de deux jours de la BOJ la semaine prochaine.

"Il s'agissait presque d'un jeu d'impulsion de la part de la banque centrale japonaise - c'est-à-dire ajouter un flux de nouvelles positives sur le yen alors que les devises de financement - le yen et le franc suisse - étaient déjà couvertes et rachetées, et le résultat a été que le rallye du yen a pris de l'ampleur", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

La devise japonaise a connu un bref rebond en début de semaine, les investisseurs ayant dénoué leurs positions dans des opérations de portage financées par le yen, à la suite d'une forte victoire électorale du parti au pouvoir au Mexique, qui a suscité des inquiétudes quant à une réforme constitutionnelle contestée.

Cela a entraîné un resserrement des positions longues sur le peso/courtes sur le yen, qui a été un favori parmi les opérations de portage.

Dans une opération de portage, un investisseur emprunte dans la devise d'un pays où les taux d'intérêt sont faibles et investit le produit de l'emprunt dans une devise à rendement plus élevé

Le peso s'est légèrement replié par rapport au yen, après un gain de 2,6 % lors de la séance précédente. Il avait chuté d'environ 6 % par rapport à la devise japonaise en début de semaine, à la suite des résultats des élections au Mexique.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a baissé de 0,38 % pour atteindre 71 024,00 $. L'ethereum a reculé de 0,8 % à 3832,9 dollars.