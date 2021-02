L'euro stable, proche de récents plus bas face à la livre et au dollar

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait face à la livre britannique et au dollar mais restait proche de récents plus bas, atteints après une réunion de la Banque d'Angleterre qui a galvanisé la monnaie britannique et avant l'emploi américain.

Vers 10H10 GMT (11H10 HEC), l'euro cédait 0,01% face à la livre à 87,50 pence pour un euro, après avoir atteint un plus bas depuis neuf mois à 87,39 pence vers 08H35 GMT.

La Banque d'Angleterre (BoE) a demandé aux établissements concernés de se préparer dans les six prochains mois pour un possible taux négatif, mais le Comité monétaire a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une promesse de l'utiliser.

"Le signal a été bien reçu, les participants du marché ont abaissé leurs attentes d'une baisse des taux et la monnaie britannique a grimpé", a résumé Esther Reichelt, analyste chez Commerzbank.

Les cambistes estiment en effet que l'avancée de la campagne vaccinale au Royaume-Uni, comparée à un rythme de vaccination bien plus lent dans l'Union européenne, va profiter à l'économie britannique et qu'une baisse des taux ne sera pas nécessaire dans six mois.

La lenteur de la campagne vaccinale européenne explique également la faiblesse de l'euro face au dollar.

En légère hausse de 0,14% face au billet vert à 1,1980 dollar, la monnaie unique européenne reste proche de son plus bas en deux mois atteint à 03H00 GMT, à 1,1952 dollar.

La publication du rapport sur le marché américain de l'emploi en janvier permettra aux cambistes de jauger l'état de l'économie américaine.

"Difficile de dire comment le marché va réagir", a souligné Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swiss Quote, qui rappelle que de trop bonnes données "pourraient pousser les investisseurs à s'écarter des actifs à risque".

Les investisseurs pourraient en effet juger que l'économie américaine a moins besoin de la Réserve fédérale américaine, qui durcirait alors sa politique monétaire, rendant les actifs à risque moins attractifs.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------------

10H10 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1980 1,1964

EUR/JPY 126,39 126,26

EUR/CHF 1,0816 1,0818

EUR/GBP 0,8750 0,8751

USD/JPY 105,50 105,54

USD/CHF 0,9028 0,9043

GBP/USD 1,3691 1,3672

