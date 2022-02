L'euro tente de se reprendre après avoir dégringolé suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie

Le rouble russe a également dégringolé dans la nuit, tombant à un plus bas record de 89,986 pour un dollar, avant de se reprendre un peu.

L'euro s'est établi à 1,1196 dollar, après avoir touché 1,1106 dollar jeudi, son plus bas niveau depuis mai 2020, en chute libre par rapport au niveau de 1,13045 dollar auquel il avait terminé mercredi.

La livre sterling et le dollar australien, favorable au risque, ont également été martelés, tandis que le dollar américain a à son tour perdu du terrain sur le yen et le franc suisse.

En conséquence, le Dollar Index est monté jusqu'à 97,740, son plus haut depuis juin 2020. Il était en dernier lieu à 96,990.

La Russie, jeudi, a déclenché la plus grande attaque contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale, incitant des dizaines de milliers de personnes à fuir leurs foyers, alors que les forces ukrainiennes se battaient sur plusieurs fronts.

Les États-Unis ont répondu par une vague de sanctions empêchant la Russie de faire des affaires dans les principales devises, ainsi que par des sanctions contre les banques et les entreprises publiques.

"L'impact de premier ordre se fait naturellement sentir en Russie et en Ukraine... mais il a également un impact sur les marchés obligataires et les marchés des changes de la région Asie-Pacifique", a déclaré Riad Chowdhury, responsable APAC de MarketAxess, une plateforme de négociation de crédits.

M. Chowdhury a souligné un "mouvement de fuite vers la qualité à la fois sur les actifs mondiaux (vers le dollar et le yen) et sur les marchés émergents".

Un dollar valait 115,47 yens vendredi matin en Asie, après que le billet vert ait dégringolé de 0,48% sur la monnaie japonaise jeudi. Le dollar était à 0,9241 contre le franc suisse après avoir perdu 0,85% la veille.

La livre était à 1,33840 $ et le dollar australien à 0,7153 $, tous deux tentant de se remettre de leur chute de jeudi.

Outre l'impact direct de la guerre en Ukraine, les cambistes ont tenté d'évaluer l'impact de la guerre sur la politique monétaire dans le monde.

Plusieurs responsables politiques de la Banque centrale européenne (BCE), même ceux qui sont parfois considérés comme des faucons, ont déclaré que la situation en Ukraine pourrait amener la BCE à ralentir sa sortie des mesures de relance.

Pendant ce temps, les investisseurs et certains responsables américains ont déclaré que la guerre ralentirait probablement, mais n'arrêterait pas, les hausses de taux d'intérêt à venir.