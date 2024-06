L'euro a chuté lundi, le président français Emmanuel Macron ayant convoqué une élection surprise après avoir été battu par l'extrême droite lors du scrutin sur l'Union européenne, tandis que le dollar est resté stable avant la réunion de la Réserve fédérale qui aura lieu plus tard dans la semaine.

L'euro est tombé à 1,0764 dollar, son plus bas niveau depuis le 9 mai, dans les premiers échanges en Asie. Il était en dernier lieu en baisse de 0,24% à 1,0776 $, les investisseurs évaluant les implications d'une nouvelle incertitude politique dans la deuxième plus grande économie de la zone euro au cours d'une année électorale clé.

Les nationalistes eurosceptiques ont fait les plus grands progrès dans les élections du Parlement européen lors du vote de dimanche, selon un sondage de sortie des urnes, ce qui a incité Macron à prendre un pari risqué pour essayer de rétablir son autorité.

"La perspective d'une victoire de l'extrême droite lors des élections anticipées en France pourrait maintenir l'euro sous pression à court terme", a déclaré Mansoor Mohi-Uddin, économiste en chef à la Bank Of Singapore.

"Mais le taux de change sera probablement influencé par les données sur l'inflation américaine et la réunion du FOMC de cette semaine.

La Banque centrale européenne a abaissé ses taux la semaine dernière dans un mouvement bien préparé, mais a donné peu d'indications sur les perspectives de la politique monétaire, étant donné que l'inflation est toujours supérieure à l'objectif.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était à 105,09, son plus haut niveau depuis le 30 mai, après avoir augmenté de 0,8 % vendredi à la suite de données montrant que la plus grande économie du monde a créé beaucoup plus d'emplois que prévu en mai.

Les données montrent que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 272 000 le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une augmentation de 185 000 emplois.

Ryan Brandham, responsable des marchés de capitaux mondiaux pour l'Amérique du Nord chez Validus Risk Management, a déclaré que les données du marché du travail américain ont récemment montré des signes de ralentissement, soutenant les discussions sur les réductions de taux dans la seconde moitié de 2024.

"Mais ce résultat va probablement mettre un terme à cette conversation. La Fed a fait preuve de patience en attendant d'avoir la certitude que l'inflation reviendra pleinement à l'objectif avant de signaler des baisses de taux, et cette prudence semble justifiée."

Les données sur l'emploi ont conduit les opérateurs à modifier une fois de plus leurs attentes quant à la date et à l'ampleur de la baisse des taux de la Fed. Les marchés tablent désormais sur une baisse de 36 points de base cette année, contre près de 50 points de base - ou au moins deux baisses - avant les données sur l'emploi.

Les chances d'une réduction des taux en septembre sont désormais d'environ 50 %, contre 70 % jeudi dernier.

La Fed ne devrait pas faire de changement lors de sa réunion de politique générale cette semaine, mais l'accent sera mis sur les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, et sur les changements apportés aux projections économiques par les décideurs. Les données sur l'inflation américaine sont également attendues mercredi.

"Nous soupçonnons que le point médian passera de trois réductions à moins de deux. Un maintien hawkish ?", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York.

La Banque du Japon doit tenir sa réunion de politique monétaire de deux jours cette semaine, et l'on s'attend à ce que la banque centrale maintienne les taux d'intérêt à court terme dans une fourchette de 0 à 0,1 %.

Les décideurs politiques réfléchissent aux moyens de ralentir ses achats d'obligations et pourraient proposer de nouvelles orientations dès cette semaine, ont déclaré à Reuters des sources au fait de leurs réflexions, ce qui constituerait une première étape vers la réduction de son bilan de près de 5 000 milliards de dollars.

Le yen japonais s'est affaibli à 156,95 dans les premiers échanges lundi. La devise reste proche du creux de 34 ans au-delà de 160 pour un dollar atteint à la fin du mois d'avril, ce qui a incité les autorités japonaises à dépenser quelque 9,8 trillions de yens (62,46 milliards de dollars) pour intervenir sur le marché des changes afin de la soutenir.

La livre sterling est restée stable à 1,2723 $ après avoir touché 1,2700 $, son niveau le plus bas depuis une semaine, plus tôt dans la session. (1 $ = 156,9000 yens)