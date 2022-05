L'évacuation de l'aciérie ukrainienne Azovstal se concentre sur les blessés et les médecins

Les résistants ukrainiens de l'usine ont juré de ne pas se rendre et les forces russes cherchent à déclarer une victoire dans la bataille prolongée pour l'immense usine à temps pour les célébrations du Jour de la Victoire lundi à Moscou, qui commémorent le triomphe de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

L'aciérie d'Azovstal, datant de l'ère soviétique, dernier rempart des forces ukrainiennes dans la ville portuaire clé, est devenue un symbole de la résistance à l'effort russe pour capturer des pans entiers de l'est et du sud de l'Ukraine dans la guerre qui dure depuis 10 semaines.

Le président américain Joe Biden et d'autres dirigeants du G7 doivent tenir un appel vidéo avec Zelenskiy dimanche dans une démonstration d'unité avant le jour de la Victoire, au cours duquel le président Vladimir Poutine inspecte généralement un défilé militaire massif à Moscou.

"L'attaque brutale de Poutine ne cause pas seulement une dévastation indicible en Ukraine - elle menace également la paix et la sécurité dans toute l'Europe", a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson dans un communiqué samedi, promettant une aide militaire supplémentaire.

La Grande-Bretagne s'est engagée à fournir 1,3 milliard de livres (1,6 milliard de dollars) supplémentaires, soit le double de ses engagements de dépenses précédents et ce qu'elle a déclaré être le taux de dépenses le plus élevé du pays pour un conflit depuis les guerres en Irak et en Afghanistan.

Le discours du jour de la Victoire de Poutine pourrait proposer des indices sur l'avenir de la guerre qu'il a lancée le 24 février avec un assaut infructueux sur la capitale, Kiev. Les efforts de la Russie ont été minés par des problèmes de logistique et d'équipement et par des pertes élevées face à une résistance féroce.

Le directeur de la Central Intelligence Agency des États-Unis, William Burns, a déclaré que Poutine était convaincu que "doubler" le conflit améliorerait le résultat pour la Russie.

"Il est dans un état d'esprit dans lequel il ne croit pas pouvoir se permettre de perdre", a déclaré Burns lors d'un événement organisé par le Financial Times.

D'autres observateurs suggèrent que Poutine pourrait déclarer "mission accomplie". L'agence de renseignement de la défense ukrainienne a déclaré que des responsables du Kremlin se trouveraient à Marioupol pour préparer un défilé du jour de la Victoire dans la ville dévastée.

LES CIVILS D'AZOVSTAL SONT EN SÉCURITÉ

Dans une allocution prononcée tard dans la nuit de samedi à dimanche, M. Zelenskiy a déclaré que plus de 300 civils avaient été sauvés de l'usine Azovstal et que les autorités allaient maintenant se concentrer sur l'évacuation des blessés et des médecins, ainsi que sur l'aide à la mise en sécurité des habitants des autres quartiers de Mariupol et des localités environnantes.

Les séparatistes soutenus par la Russie ont fait état de 176 civils évacués de l'usine. Il n'était pas clair si des hommes civils s'y trouvaient encore.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les récits des deux parties.

Sous les bombardements intensifs, les combattants et les civils sont piégés depuis des semaines dans de profonds bunkers et tunnels qui sillonnent le site, avec peu de nourriture, d'eau ou de médicaments. Des semaines de bombardements russes ont laissé Mariupol en ruines. L'aciérie a été en grande partie détruite.

Moscou qualifie la guerre d'"opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la débarrasser du nationalisme anti-russe fomenté par l'Occident. L'Ukraine et l'Occident affirment que la Russie a lancé une guerre non provoquée.

Samedi à Kiev, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'elle avait documenté 200 attaques contre des installations de soins de santé en Ukraine, les dernières allégations de crimes de guerre par les forces russes. La Russie a nié avoir attaqué des cibles civiles.

Marioupol, qui se trouve entre la péninsule de Crimée saisie par Moscou en 2014 et les parties de l'est de l'Ukraine prises par les séparatistes soutenus par la Russie cette année-là, est la clé pour relier les deux territoires tenus par la Russie et bloquer les exportations ukrainiennes.

L'état-major ukrainien a déclaré que l'offensive de la Russie dans l'est de l'Ukraine vise à établir un contrôle total sur les régions de Donetsk et de Louhansk - où les séparatistes pro-russes ont déclaré des républiques séparatistes - et à maintenir le corridor terrestre entre ces territoires et la Crimée.

FRAPPES DE DRONES EN MOLDAVIE

Le président de la chambre basse du parlement russe, Viatcheslav Volodine, a accusé Washington de coordonner les opérations militaires en Ukraine, ce qui, selon lui, équivaut à une participation directe des États-Unis à une action militaire contre la Russie.

Les responsables américains ont déclaré que les États-Unis ont fourni des renseignements à l'Ukraine pour l'aider à contrer l'assaut russe, mais ont nié que ces renseignements comprennent des données de ciblage précises.

Washington et les membres européens de l'alliance transatlantique de l'OTAN ont fourni à Kiev des armes lourdes mais affirment qu'ils ne prendront pas part aux combats.

Un haut commandant russe a déclaré le mois dernier que la Russie prévoyait de prendre le contrôle total du sud de l'Ukraine afin d'améliorer l'accès russe à la Transdniestrie, une région séparatiste de la Moldavie à l'ouest.

Les séparatistes pro-russes de Moldavie ont déclaré samedi que la Transdniestrie avait été frappée à quatre reprises par des drones présumés près de la frontière ukrainienne.

L'Ukraine a nié à plusieurs reprises toute responsabilité dans ces incidents, affirmant qu'elle pense que la Russie met en scène ces attaques pour provoquer une guerre. Moscou, également, a nié toute responsabilité.