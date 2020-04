L'évolution de la pandémie constitue un facteur clé pour les marchés, observe Evli

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'évolution de la pandémie constitue un facteur clé pour les marchés, observe Tomas Hildebrandt, gérant senior en charge de la gestion institutionnelle d'actifs français chez Evli. En Italie, le nombre d'infections et de décès semble ralentir. La tendance reste toutefois préoccupante en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. En Chine, l'épidémie semble être sous contrôle et, par conséquent, l'économie chinoise se redresse. Les premiers rapports sur la normalisation de l'activité économique en Chine sont en effet prometteurs, indique le gérant.Cependant, les chaînes d'approvisionnement mondiales restent perturbées puisque la demande stagne dans d'autres pays.Lorsque l'épidémie se repliera, la production industrielle mondiale pourrait connaître une reprise rapide. En revanche, les perspectives de la consommation sont plus difficiles et dépendent de la reprise de l'emploi et de la volonté des particuliers à consommer à mesure que leur épargne se contracte, estime Tomas Hildebrandt.