L'évolution des rendements souverains témoigne de la supériorité de l'économie américaine

Dans son dernier hebdo de 2020, Octo AM dresse un bilan de l'évolution des rendements souverains, première variable d’ajustement des banques centrales pour leur politique d’assistance. Ils sont en effet le vecteur des injections de liquidités et du maintien d’un relatif des budgets dans un contexte de surendettement et de politique de soutien massif de l’économie des gouvernements.



Premièrement, qu'il s'agisse de l'Eurozone ou des USA, les rendements souverains sont à leur plus bas historique, enfonçant largement les planchers de 2015-2018, qui sonnaient, à l'époque, l'apogée des quantitative easing. Il n'en était rien, observe Matthieu Bailly, directeur général délégué et gérant obligataire.



Deuxièmement ajoute-t-il, la Covid n'a pas stoppé la tendance de fond de la divergence croissante entre les deux zones en termes de taux d'intérêt : dès la mi-2020, le rendement souverain américain s'est stabilisé voire est reparti à la hausse tandis que les rendements européens ont continué de s'enfoncer.



La différence de rapidité des redémarrages économiques, la puissance croissante des technos américaines dans l'économie post-covid face à une Europe inexistante sur le secteur, et plus généralement la capacité de rebond et d'agilité des USA face à l'Eurozone, toujours engluée dans sa crise pré-covid, ont immédiatement rétabli les anticipations plutôt négatives pour notre zone économique et positives pour les USA, anticipations qui se reflètent dans le niveau des taux d'intérêt, notamment par l'inflation à long terme, explique Octo AM.



"En résumé, la Covid n'a en rien annihilé les tendances de fond de la décennie 2010, elle ne fera que les renforcer et les accélérer, malheureusement pour l'Eurozone qui n'était guère en position de force... Les marchés en reprennent acte dès à présent, comme sur les indices actions d'ailleurs", conclut Matthieu Bailly.