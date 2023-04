Les ministres des affaires étrangères du Groupe des Sept (G7) profiteront des discussions qui se tiendront au Japon la semaine prochaine pour évaluer leur stratégie au Moyen-Orient, ont indiqué des sources diplomatiques jeudi, alors que les changements stratégiques contournent les puissances occidentales et les poussent à se battre pour gagner en influence.

Les États-Unis et leurs principaux alliés européens ont été pris au dépourvu en mars, lorsque la Chine a négocié un accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran, deux pays ennemis de la région, afin de renouer des relations diplomatiques, après des années de rivalité acharnée qui ont alimenté les conflits au Moyen-Orient.

Le Royaume poursuit également ses efforts pour resserrer les liens bilatéraux avec le président syrien Bachar al-Assad, rejoignant ainsi plusieurs autres États arabes qui ont décidé de mettre officiellement fin à l'isolement régional de la Syrie, malgré les inquiétudes de l'Occident.

"Une reconfiguration est en cours", a déclaré une source diplomatique française qui informait officiellement les journalistes, mais qui a requis l'anonymat, conformément à la politique habituelle.

Les ministres du G7 (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Canada, États-Unis et Japon) se réunissent au Japon du 16 au 18 avril.

"La région connaît de graves bouleversements, qu'il s'agisse de la crise nucléaire iranienne ou de la recomposition des équilibres géopolitiques avec l'accord entre l'Iran, l'Arabie saoudite et la Chine. Nous pouvons voir qu'il se passe quelque chose en Syrie après le tremblement de terre", a-t-il déclaré.

Certains alliés du Moyen-Orient, notamment l'Arabie saoudite, ont décroché les engagements sécuritaires des États-Unis dans la région et ont choisi de rester neutres face à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, les poussant à diversifier leurs relations, y compris avec la Chine, au lieu de s'appuyer sur l'Occident.

"Le G7 doit être en mesure de décrocher ses intérêts de sécurité, qui incidemment sont aussi dans l'intérêt de la sécurité régionale, mais aussi de la sécurité mondiale", a déclaré le diplomate.

Certains diplomates européens ont déploré une "lassitude à l'égard du Moyen-Orient" en Occident, qui a également contraint les acteurs régionaux à reconsidérer leurs relations, laissant la porte ouverte à d'autres pour combler le vide.

"L'accord Iran-Saoud-Chine est symptomatique de nos problèmes. Personne ne l'a vu venir et nous devons donc nous regrouper collectivement", a déclaré un deuxième diplomate du G7.

Un troisième diplomate occidental a déclaré qu'il était temps pour le G7 de prendre la mesure de la nouvelle dynamique dans la région, notant que les efforts menés par l'Arabie saoudite pour orchestrer les réductions de pétrole de l'OPEP, contre les souhaits de l'Occident, avaient été un autre signal.

Les ministres des affaires étrangères, qui préparent un sommet des chefs d'État à Hiroshima à la mi-mai, axeront leurs discussions sur la non-prolifération et le désarmement nucléaires, en gardant à l'esprit la Corée du Nord, l'Iran et la Russie.

La guerre en Ukraine et la manière d'empêcher la Russie de contourner les sanctions, l'Indo-Pacifique et, plus généralement, la manière de relever les défis posés à l'ordre international fondé sur des règles seront également à l'ordre du jour, a déclaré le diplomate français.

"Le G7 ne restera crédible que s'il est capable de gérer les problèmes du monde", a-t-il déclaré.