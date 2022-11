L'ex-PDG de Danske Bank est dégagé de toute responsabilité dans le procès intenté par un investisseur

Un groupe de 155 investisseurs institutionnels poursuivant Borgen lui avait réclamé 2,4 milliards de couronnes danoises (322,4 millions de dollars), alléguant qu'il n'avait pas divulgué d'informations sur des paiements suspects acheminés par l'ancienne succursale estonienne de la Danske Bank.

L'affaire pourrait donner une idée des futurs problèmes de litiges auxquels la Danske Bank devra faire face, alors qu'elle conteste plusieurs procès pour de prétendues fausses déclarations aux investisseurs.

"Le tribunal de Lyngby a acquitté l'ancien directeur de la Danske Bank, Thomas Borgen, d'une demande d'indemnisation de 2,4 milliards de couronnes danoises", a déclaré le tribunal local. Le verdict rendu par un panel de trois juges a été unanime, a précisé le tribunal.

Deminor, qui a déposé la plainte au nom des investisseurs, n'était pas en mesure de commenter immédiatement le verdict. Le plus grand créancier du Danemark fait l'objet d'une enquête dans plusieurs pays, dont les États-Unis, au sujet de 200 milliards d'euros (199,84 milliards de dollars) de paiements suspects effectués via sa succursale estonienne, aujourd'hui fermée, entre 2007 et 2015.

(1 $ = 7,4437 couronnes danoises)

(1 $ = 1,0008 euros)