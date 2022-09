L'ex-PM milliardaire tchèque passe en jugement, accusé de fraude aux subventions de l'UE

Les procureurs allèguent que Babis, propriétaire d'un empire de produits chimiques, d'agriculture, d'alimentation et de médias, désormais détenu par un trust, a illégalement puisé dans la subvention pour construire un centre de conférence près de Prague avant de former son parti anti-establishment ANO en 2011.

Babis a nié tout acte répréhensible et a déclaré à plusieurs reprises que l'affaire contre lui est politique.

"Je suis heureux que tous voient cela, mes arguments contre cette accusation mensongère", a déclaré Babis en entrant dans le bâtiment du tribunal, selon les images de la télévision tchèque.

"Il s'agit bien sûr d'une enquête criminelle à motivation politique".

Babis, 68 ans, est un candidat potentiel à la présidence lors d'une élection au début de l'année prochaine et il est toujours à la tête du plus grand parti du Parlement, même s'il siège dans l'opposition après que cinq partis se soient associés lors d'une élection l'année dernière pour l'évincer du gouvernement.

Babis pourrait être condamné à une peine de prison s'il est reconnu coupable, bien que les procureurs aient demandé une peine avec sursis et une amende. Le procès devrait durer au moins jusqu'à la mi-octobre, et tout verdict est susceptible d'appel.

L'accusation contre Babis, cinquième personne la plus riche du pays sur la liste Forbes 2021, affirme qu'il avait caché la propriété du centre de conférence et de l'hôtel afin qu'ils puissent bénéficier de financements européens destinés uniquement aux petites entreprises.

Outre les accusations criminelles, la Commission européenne a également jugé séparément que M. Babis était en conflit d'intérêts, car son groupe commercial Agrofert, qui emploie plus de 30 000 personnes et compte parmi les plus importants du pays, a bénéficié d'importantes subventions au développement lorsqu'il était au pouvoir. Il avait nié tout acte répréhensible.

Le gouvernement tchèque a retiré certaines de ces subventions lorsque la Commission a déclaré qu'elle ne les rembourserait pas.

L'ouverture du procès intervient avant une élection présidentielle prévue début 2023, où Babis devrait être un candidat solide, bien qu'il n'ait pas encore déclaré qu'il se présenterait. La fonction le mettrait à l'abri des poursuites pendant le mandat de cinq ans.

Babis a été premier ministre de 2017 à 2021, et ministre des finances de 2014 à 2017.

Selon le journal Le Monde, Babis a également fait l'objet d'une enquête des procureurs français concernant l'achat d'une propriété en France via des sociétés offshore. Il a nié avoir commis des actes répréhensibles dans le cadre de cet achat.

(1 $ = 0,9949 euros)