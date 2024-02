L'ancien Premier ministre milliardaire thaïlandais Thaksin Shinawatra a été vu tôt dimanche à bord d'un véhicule quittant l'hôpital où il est détenu depuis six mois, selon des témoins cités par l'agence Reuters.

Thaksin, 74 ans, devait être libéré sur parole dimanche, selon le Premier ministre Srettha Thavisin. L'avocat de Thaksin n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour confirmer qu'il avait été officiellement libéré.

Premier ministre le plus connu et le plus controversé de Thaïlande, Thaksin a dominé la vie politique pendant deux décennies, malgré les 15 années d'exil qu'il s'est imposées pour éviter une peine de prison pour abus de pouvoir et conflits d'intérêts.

Ce serait la première fois que Thaksin goûterait à la liberté sur le sol thaïlandais depuis qu'il a fui le pays il y a près de 16 ans, à la suite d'un coup d'État.

Thaksin a fait un retour spectaculaire d'exil en août sous les acclamations de la foule et a été conduit en prison pour y purger une peine de huit ans. Toutefois, dès sa première nuit en prison, il a été transféré à l'hôpital pour des raisons de santé et y est détenu depuis six mois.

Des journalistes de Reuters ont vu Thaksin dans une camionnette Mercedes noire, vêtu d'une chemise verte et d'un masque chirurgical, assis à côté de sa fille cadette, Paetongtarn Shinawatra, alors qu'un convoi de voitures quittait l'hôpital.