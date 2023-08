Les autorités pakistanaises ont ouvert une enquête criminelle contre l'ancien premier ministre emprisonné Imran Khan, accusé d'avoir divulgué des secrets d'État, après l'avoir nommé, ainsi que trois de ses collaborateurs, dans une nouvelle affaire, a déclaré lundi une source de sécurité de haut niveau.

L'affaire, qui fait actuellement l'objet d'une enquête, concerne un câble classifié envoyé à Islamabad par l'ambassadeur du Pakistan à Washington au début de l'année dernière, que M. Khan aurait rendu public.

L'ancien joueur de cricket, âgé de 70 ans, a accusé ce câble de faire partie d'un complot américain visant à pousser l'armée pakistanaise à l'évincer lors d'un vote de défiance parlementaire en 2022, parce qu'il s'était rendu à Moscou avant l'attaque de la Russie contre l'Ukraine.

Washington et l'armée ont tous deux démenti ces accusations.

M. Khan purge actuellement une peine de trois ans dans une affaire de corruption et a été exclu de la vie politique pendant cinq ans.

"Notre enquête vise à recueillir des preuves pour constituer un dossier devant un tribunal afin d'inculper Imran Khan pour fuite de secrets officiels", a déclaré à Reuters une source de sécurité directement responsable de l'enquête.

Le secrétaire à l'information du parti de M. Khan, Rauf Hasan, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Son proche collaborateur, Zulfi Bukhari, a cependant déclaré qu'une telle accusation contre Khan serait inconstitutionnelle après que la loi soit devenue controversée avec l'affirmation du président Arif Alvi qu'il n'avait jamais signé les récents amendements à la législation, qui était obligatoire.

Khan a été officiellement arrêté dans le cadre de ces accusations, qui font l'objet d'une enquête de la part de l'Agence fédérale d'investigation (FIA), a déclaré la source.

L'un des trois collaborateurs cités dans l'affaire, l'ancien ministre des affaires étrangères Shah Mehmood Qureshi, a été arrêté samedi et placé sous la garde de la FIA par un tribunal lundi pour une durée de quatre jours, a déclaré son avocat Intazar Panjutha.

Selon une copie du dossier de la FIA consultée par Reuters, M. Khan et ses collaborateurs ont divulgué des documents classifiés à des personnes non autorisées et ont "déformé les faits pour atteindre leurs objectifs inavoués et leurs gains personnels".

En vertu de la loi pakistanaise sur les secrets officiels, une condamnation à une peine de deux à quatorze ans de prison, voire à la peine de mort, peut être prononcée, selon les avocats.

Khan a utilisé le document secret pour ses "intérêts personnels au détriment de la sécurité nationale", selon l'affaire, qui ajoute que l'ancien premier ministre a également conservé illégalement une copie du câble classifié.

Depuis sa destitution, Khan est au centre de l'actualité politique, avec un mouvement de protestation dans tout le pays et plus d'une centaine d'affaires à son encontre.