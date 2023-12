Michael Cohen, l'ancien arrangeur et avocat de Donald Trump, a déclaré dans des documents judiciaires dévoilés vendredi qu'il avait donné par erreur à son avocat de fausses citations d'affaires générées par un programme d'intelligence artificielle qui se sont retrouvées dans un dossier judiciaire officiel.

M. Cohen, qui devrait être un témoin clé contre M. Trump lors de l'un des procès pénaux de l'ancien président, a déclaré sous serment devant le tribunal fédéral de Manhattan qu'il ne s'était pas rendu compte que les citations générées par Google Bard étaient fictives.

Ces citations ont été incluses par un avocat de M. Cohen dans une requête visant à mettre fin de manière anticipée à la liberté surveillée de M. Cohen, suite à son incarcération pour violation des lois sur le financement des campagnes électorales.

Au début du mois, le juge du district des États-Unis, Jesse Furman, a déclaré que trois décisions de justice citées dans la requête n'existaient pas. Il a demandé à l'avocat de M. Cohen, David Schwartz, de démontrer pourquoi il ne devrait pas être sanctionné pour avoir cité des affaires inexistantes.

M. Cohen, qui a été radié du barreau il y a près de cinq ans, a déclaré dans les documents déposés vendredi que ces citations provenaient de ses propres recherches en ligne et qu'il ne s'attendait pas à ce que M. Schwartz "insère ces affaires dans son mémoire sans même confirmer leur existence".

M. Cohen a déclaré qu'il ne s'était pas tenu au courant des nouvelles tendances (et des risques connexes) en matière de technologie juridique et qu'il n'avait pas réalisé que Google Bard était un service de texte génératif qui, comme ChatGPT, pouvait afficher des citations et des descriptions qui semblaient réelles mais qui ne l'étaient pas en réalité.

"Je regrette profondément les problèmes que le dossier de M. Schwartz a pu causer", a déclaré M. Cohen dans le dossier.

Google Bard est un chatbot d'intelligence artificielle générative développé par Alphabet Inc.

Les tribunaux nationaux sont confrontés à l'essor rapide des programmes d'intelligence artificielle générative tels que ChatGPT d'OpenAI et à la manière de réglementer leur utilisation dans les procédures judiciaires.

Deux avocats new-yorkais ont été sanctionnés en juin pour avoir présenté un dossier juridique contenant six citations d'affaires fictives générées par ChatGPT.

M. Cohen a récemment été un témoin clé dans l'affaire de fraude civile engagée par le procureur général de l'État de New York, Letitia James, à l'encontre de M. Trump.

M. Cohen devrait également témoigner dans le cadre du procès pénal intenté par l'État contre M. Trump, qui l'accuse d'avoir falsifié des documents commerciaux afin de dissimuler des remboursements à M. Cohen pour un paiement de 130 000 dollars destiné à faire taire la star du porno Stormy Daniels avant l'élection présidentielle de 2016.