L'ex-avocat de Trump affirme sur ABC avoir agi à la demande du président

par Susan Heavey

WASHINGTON, 14 décembre (Reuters) - Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump condamné à trois ans de prison pour des délits commis lors de la campagne présidentielle américaine de 2016, a réaffirmé vendredi à la télévision que le président lui avait demandé d'acheter le silence de deux femmes qui disaient avoir eu une liaison avec lui.

Donald Trump, a-t-il ajouté dans une interview accordée à la chaîne ABC, savait que leur verser de l'argent en échange de leur silence était contraire à la loi sur le financement des campagnes électorales.

"Il m'a dit d'effectuer ces paiements. Il m'a demandé de m'impliquer dans ces affaires", a dit l'ex-avocat du président, expliquant que Trump, alors candidat du Parti républicain, redoutait les conséquences que les récits de ces deux femmes pourraient avoir sur l'électorat.

Michael Cohen, 52 ans, a reconnu avoir versé peu avant l'élection de novembre 2016 130.000 dollars à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels et avoir organisé le versement de 150.000 dollars à Karen McDougal, un modèle qui posait pour le magazine Playboy.

Les deux femmes affirmaient avoir eu des relations sexuelles avec Trump une dizaine d'années auparavant - ce que l'actuel président et ses représentants démentent.

Ces versements d'argent constituaient des infractions aux règles de financement des campagnes électorales, selon le ministère public. L'argument a été retenu par un tribunal de Manhattan qui a condamné mercredi Cohen à trois ans de prison ferme pour ces faits mais aussi pour des délits sans rapport d'évasion fiscale et de fraude bancaire.

"Voici la vérité: le peuple des Etats-Unis d'Amérique, les peuples du monde ne croient pas ce qu'il (ndlr, Trump) dit. Cet homme ne dit pas la vérité, et c'est triste de devoir endosser moi-même la responsabilité de ses actes malhonnêtes", a-t-il poursuivi dans sa première interview télévisée depuis sa condamnation.

"J'ai accordé ma loyauté à quelqu'un qui, honnêtement, ne la mérite pas."

"ACCORDER DU CRÉDIT À UN CRIMINEL CONDAMNÉ"

Dans un tweet publié jeudi, Donald Trump a affirmé n'avoir "jamais demandé à Michael Cohen de violer la loi". "C'était un avocat et il est censé connaître la loi. (...) Un avocat a de grandes responsabilités quand une erreur est commise. C'est pour cela qu'on les paie", a ajouté le président américain.

Michael Cohen, entendu comme témoin dans l'enquête sur l'ingérence russe présumée, a accepté de coopérer avec le procureur spécial Robert Mueller qui mène les investigations depuis un an et demi sur cette affaire.

"Tout ceci suggère que Trump pourrait devenir la cible d'une très sérieuse enquête criminelle sur le financement de campagne", écrit un groupe d'avocats dans une tribune publiée vendredi dans le Washington Post. Parmi les signataires, on trouve George Conway, le mari de Kellyanne Conway, proche conseillère de Trump.

A la Maison blanche, le porte-parole Hogan Gidley a déploré vendredi que des médias d'information "accordent du crédit à un criminel condamné" et a qualifié Cohen de "menteur". "Et lui-même le reconnaît", a-t-il précisé - l'avocat a reconnu en novembre dernier avoir menti lors de son audition devant le Congrès dans le cadre de l'enquête parlementaire ouverte sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016. (avec Doina Chiacu Nicolas Delame et Henri-Pierre André pour le service français)