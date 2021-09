L'ex-candidat à la présidence tunisienne Nabil Karoui arrêté en Algérie

ALGER, 4 septembre (Reuters) - Le tribunal de Constantine en Algérie a ordonné samedi le placement en détention de l'ancien candidat à l'élection présidentielle tunisienne Nabil Karoui pour franchissement illégal de la frontière, a-t-on appris de source judiciaire.

La cour a également ordonné l'arrestation de quatre Algériens accusés d'avoir aidé le propriétaire de la chaîne de télévision privée Nessma et chef du parti Au coeur de la Tunisie, deuxième formation représentée au Parlement, à entrer en Algérie et à lui fournir un logement, a ajouté cette source.

Nabil Karoui a été libéré le 15 juin dernier de plus de six mois de détention en Tunisie pour des accusations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.

La Tunisie est plongée dans une crise constitutionnelle depuis que son président, Kaïs Saïed, a annoncé fin juillet des mesures d'urgence, renvoyé le gouvernement du Premier ministre Hichem Mechichi et gelé les travaux du Parlement. (Reportage Hamid Ould Ahmed; version française Jean-Stéphane Brosse)