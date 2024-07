Le fondateur du fonds spéculatif Platinum Partners, aujourd'hui disparu, a été condamné mardi à six mois d'assignation à résidence pour son rôle dans ce que les procureurs ont qualifié de stratagème visant à escroquer les détenteurs d'obligations d'une société pétrolière et gazière.

Mark Nordlicht a été condamné par le juge de district américain Brian Cogan à Brooklyn, cinq ans et une semaine après sa condamnation, et après plusieurs contestations judiciaires postérieures au verdict.

Platinum a géré plus de 1,7 milliard de dollars d'actifs avant de s'effondrer dans ce que les procureurs ont qualifié de fraude à l'investissement d'un milliard de dollars.

M. Nordlicht a été inculpé en décembre 2016. Sa peine comprend également une amende de 5 000 dollars.

Andrew Levander, un avocat de Nordlicht, a refusé de commenter. Le bureau du procureur Breon Peace à Brooklyn n'a pas fait d'autres commentaires.

La condamnation de M. Nordlicht découle du fait qu'il aurait dirigé une manœuvre visant à escroquer les détenteurs d'obligations de la société Black Elk Energy Operations, soutenue par Platinum, en truquant un vote pour s'assurer que lui-même et d'autres initiés recevraient le produit de la vente d'actifs de Black Elk.

Les conspirateurs auraient pillé environ 70 millions de dollars avant la faillite de Black Elk en 2015, selon les procureurs. M. Nordlicht était également co-responsable des investissements de Platinum.

Les jurés ont déclaré Nordlicht coupable de fraude en matière de valeurs mobilières, de complot de fraude en matière de valeurs mobilières et de complot de fraude électronique, et l'ont acquitté des autres chefs d'accusation.

M. Cogan a annulé la condamnation et ordonné un nouveau procès, mais une cour d'appel fédérale a annulé cette décision. Nordlicht a alors fait appel, sans succès, devant la Cour suprême des États-Unis. En juillet dernier, M. Cogan a rejeté le chef d'accusation de fraude électronique.

Les procureurs avaient demandé que M. Nordlicht passe un certain temps derrière les barreaux, affirmant qu'une peine sans prison enverrait un message selon lequel "les riches et les puissants peuvent s'en tirer avec un comportement criminel".

Les avocats de M. Nordlicht ont demandé à ce que la peine soit purgée, estimant que ce père de six enfants avait déjà vu sa réputation et ses économies détruites et qu'une dissuasion supplémentaire n'était pas nécessaire.

Deux co-accusés, l'ancien codirecteur de Platinum David Levy et l'ancien gestionnaire de portefeuille Daniel Small, ont été condamnés respectivement à une peine de prison avec sursis et à 10 mois de mise à l'épreuve.

L'affaire est U.S. v. Nordlicht, U.S. District Court, Eastern District of New York, No. 16-cr-00640. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Matthew Lewis)