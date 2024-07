L'ancien chef comptable du groupe financier s'en est pris au témoin de la Couronne dans le procès pour fraude lié à la faillite de Wirecard, qui a coûté plusieurs milliards d'euros.

Le coaccusé Oliver Bellenhaus, qui a reconnu les faits, a manipulé et menti, a déclaré l'accusé Stephan von Erffa mercredi devant le tribunal de Munich. "Il est doué pour mentir et déformer les faits". Selon lui, Bellenhaus éprouve de la haine à son égard, car il avait à l'époque régulièrement demandé au manager des documents pour la comptabilité. Comme ceux-ci n'existaient pas, Bellenhaus les aurait falsifiés.

"Il était chaotique", a déclaré Erffa. C'est pourquoi il n'a jamais eu l'impression que Bellenhaus avait quelque chose d'anormal. "Tout simplement, tout est arrivé trop tard". Il a pourtant eu l'impression que Bellenhaus avait rendu de grands services à Wirecard, d'abord au siège du groupe près de Munich, puis en tant que gouverneur à Dubaï. Mais Bellenhaus était plutôt un "commercial" en manque de temps qu'un "banquier soigneux". Bellenhaus avait indiqué qu'il avait falsifié des documents sur ordre d'Erffa, conformément aux idées du siège du groupe.

Le groupe Wirecard, coté en bourse, s'était effondré en 2020 lorsqu'il avait été révélé que 1,9 milliard d'euros manquaient sur des comptes fiduciaires en Asie. Le parquet parle de fraude, de falsification de bilan, de manipulation de marché et d'abus de confiance. Les co-accusés d'Erfa, l'ex-patron Markus Braun et Bellenhaus, s'accusent mutuellement. Alors que Bellenhaus parle de falsifications communes, Braun rejette les accusations : les milliards manquants auraient été détournés par Bellenhaus et Jan Marsalek, membre du directoire passé dans la clandestinité.

Erffa est sorti de son silence mercredi, après plus d'un an et demi. Il a déclaré qu'il était subordonné au directeur financier et qu'il avait peu de contacts avec Braun et Marsalek. "En tant que cadre supérieur, le Dr Braun avait quelque chose d'inaccessible à mes yeux", a décrit Erffa. "J'avais le sentiment que le Dr Braun était très éloigné des opérations". Il ne s'adressait à Marsalek que lorsque son subordonné Bellenhaus ne livrait pas les pièces justificatives à la comptabilité ou ne les livrait pas à temps.

