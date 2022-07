L'ex-conseiller de Trump, Bannon, se sentait "au-dessus de la loi", déclare l'accusation au jury.

Les avocats de l'accusation et de la défense ont prononcé les déclarations d'ouverture du procès après que le jury ait été sélectionné dans cette affaire. Evan Corcoran, un avocat de Bannon, a déclaré aux jurés que Bannon n'a pas ignoré la citation à comparaître et qu'il s'est en fait engagé avec le comité en pensant qu'il négocierait avec son avocat et que ses délais "n'étaient pas fixes - ils étaient flexibles".

Bannon, 68 ans, a plaidé non coupable de deux chefs d'accusation pour outrage au Congrès, après avoir refusé l'an dernier de fournir un témoignage ou des documents à la commission spéciale de la Chambre des représentants, dirigée par les démocrates.

La citation à comparaître, a déclaré le procureur Amanda Vaughn aux jurés, "n'était pas facultative. Ce n'était pas une demande. Et ce n'était pas une invitation. C'était obligatoire".

"Le défendeur a décidé qu'il était au-dessus de la loi", a ajouté Mme Vaughn. "C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui."

M. Vaughn a déclaré que le comité avait des raisons de croire que M. Bannon pouvait avoir des informations sur les événements qui ont conduit à l'émeute du 6 janvier 2021. Les partisans de Trump ont pris d'assaut le Capitole et ont attaqué la police dans un effort raté pour bloquer la certification officielle par le Congrès de sa perte électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden.

Bannon "n'est pas resté coincé dans une voiture de métro en panne", a déclaré M. Vaughn au sujet du refus du défendeur de se conformer à l'assignation, en faisant référence au système de métro de la région de Washington. Au lieu de cela, l'affaire concerne "le défendeur qui fait un pied de nez" au processus normal du gouvernement, a ajouté Vaughn.

Corcoran a commencé la déclaration d'ouverture de la défense en disant aux jurés : "Il s'agit de Steve Bannon et il est innocent des accusations portées contre lui".

C'EST LE PROCESSUS

Corcoran a déclaré que le personnel du comité et les avocats des témoins proposés négocient presque toujours - et les témoins se présentent souvent à une date ultérieure à celle spécifiée dans une citation à comparaître.

"C'est le processus", a déclaré Corcoran.

Douze jurés et deux suppléants - neuf hommes et cinq femmes - ont été sélectionnés pour le procès, le juge de district américain Carl Nichols présidant l'affaire.

Nichols a précédemment statué que Bannon ne pouvait pas prétendre qu'il n'avait pas respecté l'assignation à comparaître parce qu'il pensait que ses documents et son témoignage étaient protégés par une doctrine juridique appelée privilège exécutif qui peut garder certaines communications présidentielles confidentielles.

Le juge avait également interdit à Bannon de dire aux jurés qu'il s'était appuyé sur les conseils de son avocat, qui lui avait dit qu'il y avait des raisons juridiques valables pour lesquelles il pouvait ne pas répondre à l'assignation.

Corcoran a dit aux jurés que Bannon, après avoir été cité à comparaître, a demandé conseil à un avocat, Robert Costello, qui a ensuite soulevé certaines objections auprès de la commission, notamment pour savoir si les informations demandées étaient protégées par le privilège exécutif. Corcoran a déclaré que ces objections ne sont "pas une excuse" pour ne pas se conformer, mais le fait que l'avocat de Bannon ait directement engagé le comité montre que le défendeur n'a pas ignoré délibérément l'assignation.

Bannon a fait volte-face ce mois-ci et a déclaré vouloir témoigner devant une audience publique de la commission, près de 10 mois après avoir défié l'assignation. Rien n'indique qu'il ait l'intention de le faire, car la commission souhaiterait probablement qu'il témoigne d'abord à huis clos afin de couvrir un large éventail de sujets. Trump a dit à Bannon qu'il renonçait à toute revendication de privilège exécutif.

"Vous verrez également l'excuse que le défendeur a donnée pour ne pas se conformer. Vous verrez qu'il a revendiqué quelque chose appelé privilège", a déclaré M. Vaughn au jury.

"Ce n'est pas au défendeur ou à qui que ce soit d'autre de décider s'il peut ignorer le délai de citation à comparaître", a-t-elle ajouté. "C'est au comité de décider."

Mme Corcoran a déclaré que M. Bannon a servi son pays, notamment dans la marine. Bannon est un "penseur politique et un stratège politique" qui a aidé Trump à se présenter aux élections, a déclaré Corcoran. Après l'élection de Trump, M. Corcoran a déclaré : "M. Bannon a de nouveau servi notre pays."

En tant que conseiller principal de la campagne présidentielle de 2016 du républicain Trump, qui a ensuite occupé le poste de stratège en chef de la Maison Blanche, M. Bannon a aidé à articuler le populisme de droite "America First" et l'opposition farouche à l'immigration qui ont contribué à définir la présidence de Trump.

L'année dernière, M. Trump a gracié M. Bannon pour des accusations criminelles distinctes d'avoir fraudé les donateurs d'une collecte de fonds privée visant à soutenir le projet de l'ancien président de construire un mur le long de la frontière américano-mexicaine.