Six ans après que l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, éclaboussé par les scandales, a été chassé du pouvoir, il soutient un nouveau parti contre le Congrès national africain (ANC), sa maison politique de longue date, dans le cadre des élections nationales de mercredi.

Le retour politique de Zuma à la tête de uMkhonto we Sizwe (MK), un parti qui porte le nom de l'ancienne branche armée de l'ANC, est significatif puisque l'ANC se bat pour conserver sa majorité dans un contexte de baisse de popularité. Selon les sondages d'opinion, le soutien à MK se situe entre 8 et 14 % au niveau national.

Bien que Zuma, âgé de 82 ans, ne puisse légalement se présenter au parlement en raison de sa condamnation à une peine de prison, l'émergence de MK a bouleversé le paysage politique, témoignant de son influence durable, en particulier dans sa province d'origine, le KwaZulu-Natal.

Ancien combattant de la lutte contre l'apartheid et traditionaliste zoulou, Zuma jouit d'une grande popularité, en particulier dans les zones rurales, en raison de son style populiste et de son éducation modeste.

Il a gravi les échelons de l'ANC pour devenir vice-président de l'Afrique du Sud de 1999 à 2005, sous la direction de l'ancien président Thabo Mbeki, mais il a été démis de ses fonctions lorsqu'il a été impliqué dans un procès pour corruption lié à un contrat d'armement de 2 milliards de dollars.

Les accusations de corruption portées contre lui ont été abandonnées et rétablies à plusieurs reprises sur fond d'allégations d'ingérence politique, et l'affaire ne devrait être jugée que l'année prochaine.

Les neuf années de présidence de Zuma, à partir de 2009, ont été marquées par ce que les Sud-Africains appellent la "capture de l'État", après qu'une enquête a mis en évidence une corruption systémique dans laquelle des hommes d'affaires bien connectés ont pillé les ressources de l'État.

Lorsque l'ANC a fini par faire pression sur lui pour qu'il démissionne en 2018, M. Zuma a fulminé pendant une heure sur la chaîne publique pour dénoncer la façon dont il avait été traité par le parti qu'il servait depuis son adolescence, affirmant que ses camarades n'avaient pas suivi la procédure appropriée du parti.

L'Afrique du Sud a connu une stagnation économique pendant la présidence de Zuma, que certains critiques qualifient de période d'embarras national et l'accusent d'avoir ignoré le plus grand bien de la "nation arc-en-ciel" de Nelson Mandela.

M. Zuma a été condamné à 15 mois de prison en 2021 pour ne pas s'être présenté à une enquête sur la corruption pendant qu'il était au pouvoir, mais il n'a purgé que deux mois avant de bénéficier d'une libération conditionnelle pour raisons médicales. Plus de 300 personnes ont été tuées dans les émeutes et les pillages qui ont suivi son arrestation.

LE GRAND SURVIVANT

Les commentateurs ont fait une croix sur la carrière politique de Zuma à plusieurs reprises, mais il leur a toujours donné tort, ce qui lui a valu le surnom de "grand survivant".

Peu après son accession à la présidence, il est apparu que des millions de dollars d'argent public avaient été dépensés pour améliorer la vaste propriété de Zuma, y compris une piscine qu'un ministre a justifiée en disant qu'elle servait à lutter contre les incendies.

M. Zuma a résisté à un vote de défiance du parlement à propos de ces améliorations et a remboursé plus de 500 000 dollars après avoir tenté en vain de plaider sa cause devant la Cour constitutionnelle.

Parmi une litanie d'autres scandales, Zuma a été accusé d'avoir violé la fille séropositive d'un ami. Il a nié l'accusation de viol et a été acquitté, mais il a été ridiculisé après avoir déclaré qu'il s'était douché après un rapport sexuel pour réduire le risque de contracter le VIH.

Ronnie Kasrils, un ancien ministre du renseignement qui a passé des années dans la clandestinité de l'ANC, a déclaré que Zuma n'était pas l'homme simple qu'il prétendait être.

"Astucieux et engageant à ses débuts, Zuma est devenu en cours de route animé par une soif de richesse et de pouvoir", écrit Kasrils dans sa biographie de Zuma.

Grâce à ses compétences acquises en tant que chef des services de renseignement de l'ANC pendant l'apartheid, M. Zuma a fait taire les voix dissidentes en promouvant des fonctionnaires peu connus à des postes importants dans les portefeuilles de la sécurité et des services de renseignement.

Il a également veillé à ce que la haute direction de l'ANC soit contrôlée par des loyalistes.

Le destin de Zuma a changé en décembre 2017, lorsque son adjoint de l'époque, Cyril Ramaphosa, a remporté la course à la direction de l'ANC, battant son ex-femme Nkosazana Dlamini-Zuma pour lui succéder à la tête du parti.

Dans les mois qui ont suivi, les accusations de corruption liées à la vente d'armes dans les années 1990 ont été rétablies et une enquête judiciaire a entamé des auditions sur la corruption pendant sa présidence.

En décembre 2023, Zuma a annoncé qu'il ne ferait pas campagne pour l'ANC lors des élections du 29 mai et qu'il soutiendrait MK.

Bien que la plus haute juridiction du pays ait décidé ce mois-ci qu'il ne pouvait pas se présenter aux élections législatives, la photo de Zuma figurera toujours sur les bulletins de vote, car il est le dirigeant officiel de MK.

Sa réponse à la décision, qui ne peut être annulée, a été typiquement combative, et le risque de troubles de la part de ses partisans demeure un risque autour du vote.