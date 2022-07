L'ex-flic de Minneapolis Chauvin écope de 21 ans de prison pour avoir violé les droits de George Floyd

Chauvin, qui a plaidé coupable aux accusations fédérales en décembre, purge déjà une peine de 22 ans et demi dans une prison du Minnesota pour le meurtre de Floyd après un procès devant un tribunal d'État l'année dernière. La peine fédérale sera concomitante et Chauvin sera transféré dans une prison fédérale.

Le juge de district américain Paul Magnuson a annoncé la sentence à St. Paul, Minnesota, en disant qu'il créditait Chauvin pour les sept mois déjà purgés dans la prison d'état, les retirant de la peine fédérale de 21 ans. Sa peine de prison fédérale doit être suivie de cinq ans de liberté surveillée.

La décision de Chauvin de plaider coupable lui a évité un second procès pénal, mais signifie presque certainement qu'il passera plus de temps derrière les barreaux.

Chauvin, 46 ans, qui est blanc, a admis avoir violé le droit de Floyd à ne pas subir de "saisie déraisonnable" en s'agenouillant sur le cou de l'homme noir menotté pendant plus de 9 minutes dans un meurtre capturé sur une vidéo de téléphone portable. La mort de Floyd a entraîné des protestations dans de nombreuses villes des États-Unis et du monde entier contre la brutalité policière et le racisme.

Dans le cadre de son accord avec les procureurs, Chauvin a également plaidé coupable de violation des droits de John Pope Jr, qui avait 14 ans lorsque Chauvin lui a frappé la tête avec une lampe de poche avant de s'agenouiller sur son cou lors d'une arrestation violente plusieurs années avant le meurtre de Floyd.

"J'ai l'impression qu'il m'a enlevé ma joie", a déclaré Pope au tribunal dans une déclaration de la victime, a rapporté WCCO, la filiale de CBS News dans le Minnesota.

Philonise Floyd s'est également adressé à la cour avant le prononcé de la sentence, disant que les cris d'agonie de son frère George Floyd hantaient ses cauchemars. Il a demandé au juge de condamner Chauvin à la prison à vie.

Chauvin a pris la parole pour dire qu'il reconnaissait la difficulté du tribunal à traiter une affaire dans un "environnement politiquement chargé", et qu'il souhaitait que les enfants de Pope et Floyd aient une vie productive et enrichissante, a rapporté WCCO. Chauvin n'a pas proposé d'excuses, ont rapporté les médias locaux.

Lors de son procès en état l'année dernière, Chuavin a été reconnu coupable de meurtre intentionnel au second degré, de meurtre au troisième degré et d'homicide involontaire au second degré. Les personnes condamnées à la prison pour des crimes au Minnesota sont généralement libérées sur parole après avoir purgé les deux tiers de leur peine.

Le plaidoyer de culpabilité de Chauvin aux accusations de droits civiques est intervenu dans le cadre d'un accord avec les procureurs selon lequel il devait faire face à une peine de 20 à 25 ans de prison fédérale. Dans cet accord, il a admis pour la première fois qu'il était responsable de la mort de Floyd. Les procureurs fédéraux avaient demandé à Magnuson de condamner Chauvin à 25 ans.

On pouvait voir dans les vidéos Floyd plaider pour sa vie avant de tomber immobile sur la route sous le genou de Chauvin.

Chauvin aidait trois collègues officiers à arrêter Floyd en mai 2020, soupçonnant ce dernier d'avoir utilisé un faux billet de 20 dollars pour acheter des cigarettes. Ces trois personnes - Tou Thao, J. Alexander Keung et Thomas Lane - ont été reconnues coupables devant un tribunal fédéral en février d'avoir violé les droits de Floyd. Ils n'ont pas encore reçu de date de condamnation.

Un médecin légiste a déterminé que la contention policière a empêché Floyd de pouvoir respirer.