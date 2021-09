L'ex-footballeur Pelé opéré d'une tumeur au colon

SAO PAULO, 6 septembre (Reuters) - L'ancien footballeur brésilien Pelé, âgé de 80 ans, a annoncé lundi avoir subi une opération au colon afin de retirer une tumeur.

"Samedi dernier, j'ai subi une opération pour retirer une lésion suspecte au colon droit", a écrit le triple champion du monde, hospitalisé depuis six jours, sur les réseaux sociaux. "La tumeur a été identifiée pendant les examens que j'ai évoqués la semaine dernière."

Pelé avait diffusé un précédent message la semaine dernière pour tenter de faire taire les rumeurs provoquées par son hospitalisation. Il disait alors être "en très bonne santé" et subir des "examens de routine" retardés par la crise du coronavirus.

Son représentant, Joe Fraga, a déclaré lundi à Reuters qu'il n'y avait pas de raisons de s'inquiéter.

"Batterie complète de tests/scanner/coloscopie/sang, etc", a-t-il écrit dans un message. "Il ne fait pas tout en un jour." (Reportage Leonardo Benassatto et Andrew Downie; version française Claude Chendjou et Bertrand Boucey)