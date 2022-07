L'ex-ministre des Finances Sunak promet de s'attaquer à l'inflation dans sa candidature au poste de Premier ministre britannique.

Sunak a démissionné de son poste de ministre des finances la semaine dernière, présageant la chute de Boris Johnson qui, quelques jours plus tard, a déclaré qu'il démissionnerait au milieu d'une rébellion généralisée des législateurs conservateurs.

"Nous avons besoin d'un retour aux valeurs économiques conservatrices traditionnelles - et cela signifie l'honnêteté et la responsabilité, pas les contes de fées", devrait déclarer Sunak lors du lancement de sa campagne, selon son équipe, une raillerie à l'égard de ses rivaux qui ont promis d'importantes réductions immédiates des impôts des entreprises ou des particuliers.

Sunak, qui a supervisé la réponse du pays à la pandémie COVID-19 et a fourni environ 400 milliards de livres (481 milliards de dollars) de soutien économique, est l'un des favoris pour remplacer Johnson et dispose du plus grand soutien parmi les législateurs conservateurs qui ont publiquement déclaré une préférence.

Selon son équipe, M. Sunak promettra de réduire les impôts une fois que l'inflation, qui a atteint en mai un niveau record de 9,1 % en 40 ans, aura été maîtrisée.

"J'ai dû faire certains des choix les plus difficiles de ma vie lorsque j'étais Chancelier, en particulier comment gérer notre dette et nos emprunts après le COVID", dira Sunak.

"Mon message au parti et au pays est simple : J'ai un plan pour diriger notre pays à travers ces vents contraires. Une fois que nous aurons maîtrisé l'inflation, je ferai baisser la pression fiscale. C'est une question de 'quand', pas de 'si'."

Alors que la popularité de M. Sunak auprès du public a augmenté pendant la pandémie, elle a été écornée auprès de certains législateurs conservateurs après qu'il ait augmenté les charges sociales en avril pour financer des dépenses plus élevées en matière de santé et d'aide sociale, et annoncé des plans pour augmenter fortement l'impôt sur les sociétés en 2023.

Sa réputation a également été entachée après qu'il a été révélé que son épouse, la fille indienne de l'un des fondateurs du géant informatique Infosys, n'avait pas payé d'impôts britanniques sur ses revenus étrangers en utilisant le statut de "non-domiciliée", dont peuvent bénéficier les ressortissants étrangers qui ne considèrent pas la Grande-Bretagne comme leur résidence permanente.

Elle a ensuite déclaré qu'elle commencerait à payer l'impôt britannique sur ses revenus mondiaux.