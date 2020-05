L'ex-patron de la FRC nommé à la tête de l'unité Clients des CFF

Zurich (awp) - Les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont désigné Mathieu Fleury à la tête de leur nouvelle unité Clients. L'ancien secrétaire général de la Fédération romande des consommateurs (2008-2016) prendra ses nouvelles fonctions dès le 1er juin.

"Du fait de ses activités antérieures, (M. Fleury) connaît très bien les besoins de la clientèle et représente ainsi de manière renforcée le point de vue des clients au sein de l'entreprise", assure l'ex-régie fédérale mercredi dans un communiqué. Le quadragénaire est par ailleurs depuis 2017 membre des groupes d'experts Léman 2030 et Infrastructure.

L'unité centrale Clients est appelée à piloter et à coordonner toutes les activités des CFF destinées aux passagers et à la clientèle dans les gares, par opposition à la clientèle commerciale. Cela comprend la qualité du service, l'information, le marketing stratégique et les études de marché.

Une autre unité Sécurité et production sera chargée du suivi "de la sécurité, de la production et de la ponctualité", ainsi que de la gestion des crises. Le nouveau patron des CFF Vincent Ducrot présentera ces décisions stratégiques à l'occasion de la présentation du bilan de ses 100 premiers jours à la tête du groupe.

buc/ol