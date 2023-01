L'ex-président brésilien Bolsonaro hospitalisé aux USA pour "douleurs abdominales"

SAO PAULO, 9 janvier (Reuters) -

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été hospitalisé à Orlando, en Floride, en raison d'un inconfort intestinal dû à l'attaque au couteau dont il a été victime lors de la campagne électorale de 2018, a déclaré lundi son épouse, Michelle Bolsonaro, sur Instagram.

Antonio Luiz Macedo, le médecin en charge du suivi de Jair Bolsonaro depuis cette attaque, a déclaré que l'ancien dirigeant souffrait d'une "occlusion intestinale" qui ne nécessiterait pas, selon lui, une intervention chirurgicale.

"Ce n'est pas un cas grave", a-t-il dit à Reuters depuis le Brésil.

Le journal O Globo a rapporté plus tôt que Jair Bolsonaro souffrait de douleurs abdominales.

Jair Bolsonaro a été plusieurs fois hospitalisé ces dernières années après avoir été poignardé dans le ventre durant sa campagne victorieuse pour l'élection présidentielle de 2018. Il a notamment subi quatre interventions chirurgicales liées directement à cette attaque.

Parti aux Etats-Unis deux jours avant la cérémonie d'investiture de Luiz Inacio "Lula" da Silva, qui l'a vaincu lors du scrutin du 30 octobre dernier, l'ancien dirigeant d'extrême droite a été mis en cause par son successeur pour les émeutes survenues à Brasilia contre des lieux du pouvoir.

Des milliers de partisans de Jair Bolsonaro ont envahi et saccagé dimanche la Cour suprême, le bâtiment du Congrès et le palais présidentiel. (Reportage Rodrigo Viga Gaier et Gabriel Araujo, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet et Jean Terzian)