L'ex-président de la Chambre des communes John Bercow rejoint le Labour

LONDRES, 19 juin (Reuters) - L'ancien président de la Chambre des communes britannique John Bercow a annoncé samedi son ralliement au Parti travailliste après avoir passé l'essentiel de sa carrière politique dans les rangs conservateurs.

L'ancien speaker âgé de 58 ans, qui s'était fréquemment et vivement opposé, lors des négociations du Brexit, aux Premiers ministres Boris Johnson et Theresa May, se dit désormais convaincu que le Parti conservateur est "réactionnaire, populiste, nationaliste et parfois même xénophobe".

En tant que président des Communes de 2009 à 2019, John Bercow a redonné des couleurs à la fonction de speaker par ses rappels à l'ordre ("Order") ou ses cravates restés célèbres, et par ses coups de pouce aux députés désireux d'entraver les efforts déployés par Theresa May ou Boris Johnson pour faire adopter des textes de loi en lien avec le Brexit.

De nombreux conservateurs et partisans du Brexit lui ont cependant reproché de ne pas avoir fait preuve de la neutralité politique requise par ses fonctions.

Interrogé par The Observer, John Bercow dit désormais souhaiter aider le Labour à chasser du pouvoir Boris Johnson et vouloir "soutenir l'égalité, la justice sociale et l'internationalisme". (David Milliken; version française Jean-Stéphane Brosse)