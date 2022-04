L'ex-président déchu de la Guinée revient d'un voyage médicalisé

Condé, 84 ans, qui est en résidence surveillée en Guinée mais est autorisé à recevoir des visiteurs, a quitté la nation ouest-africaine en janvier après que la junte l'ait autorisé à voyager pour des raisons médicales.

"L'ancien président restera en Guinée aussi longtemps que sa santé le permettra", a déclaré la junte dans un communiqué lu tard dans la nuit à la télévision nationale.

"Son intégrité et sa dignité seront toujours respectées".

Le coup d'État de la Guinée a été condamné par les voisins régionaux et la communauté internationale, et a conduit à sa suspension de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

Le bloc des 15 nations a imposé des sanctions au pays et a donné au gouvernement intérimaire un délai de 25 avril pour établir un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel, sous peine de sanctions plus sévères.

M. Condé, qui était au pouvoir depuis 2010, a été accusé de corruption endémique de l'État et a provoqué la colère de ses opposants en modifiant la constitution pour se permettre de briguer un troisième mandat, ce qui a déclenché des manifestations de masse.