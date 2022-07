L'ex-président du Burkina Faso Compaoré présente ses excuses à la famille de son prédécesseur assassiné

Compaoré a été condamné en avril par contumace à la prison à vie pour ce meurtre, qui s'est produit pendant le coup d'État qui l'a porté au pouvoir. Il a ensuite régné pendant 27 ans avant de s'enfuir en Côte d'Ivoire lors d'un soulèvement en 2014.

Malgré sa condamnation, Compaoré est revenu d'exil pendant quelques jours au début du mois pour participer à un sommet d'anciens présidents organisé par la junte militaire au pouvoir. De nombreux Burkinabés étaient furieux de le voir revenir en homme libre.

Compaoré a toujours nié toute implication dans le meurtre de Sankara et n'a pas pris directement la responsabilité dans la lettre, qui a été lue par un porte-parole du gouvernement burkinabé mardi.

"Je présente mes excuses au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon mandat, et plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noel Sankara", indique la lettre.

"Face à la situation dramatique et critique que connaît notre chère patrie, nous n'avons d'autre choix que de taire nos divergences pour sauver notre patrimoine commun, le Burkina Faso", précise-t-elle.

Le pays est confronté à une insurrection croissante des militants islamistes qui a déplacé près de 2 millions de personnes. La frustration suscitée par l'incapacité du gouvernement à réprimer sept années de violence a contribué à un coup d'État militaire en janvier.