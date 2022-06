L'ex-présidente de Bolivie reconnue coupable d'avoir organisé un coup d'Etat

LA PAZ, 10 juin (Reuters) - Un tribunal bolivien a reconnu vendredi l'ancienne présidente par intérim Jeanine Anez coupable d'avoir organisé un coup d'Etat en 2019.

L'ancienne présidente par intérim, qui est âgée de 54 ans, a été condamnée à 10 ans de prison.

Jeanine Anez, qui a dirigé la Bolivie pendant moins d'un an après qu'Evo Morales a quitté le pouvoir après des élections contestées et de violentes manifestations, a été arrêtée en mars 2021 pour des accusations de terrorisme, de sédition et de conspiration.

Jeanine Anez continue de clamer son innocence. "Je n'ai pas fait en sorte de devenir présidente, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai assumé la responsabilité de la présidence par obligation, selon la Constitution établie", a déclaré Jeanine Anez au juge.

"Nous sommes préoccupés par la manière dont cette affaire a instruite et nous appelons les tribunaux à examiner la façon dont les débats ont été menés", a déclaré Cesar Munoz, chercheur pour l'organisation Human Rights Watch (HRW) lors d'une interview avant l'annonce du verdict.

(Reportage Daniel Ramos, rédigé par Carolina Pulice; version française Camille Raynaud)