L'ex-présidente sud-coréenne condamnée à 25 ans de prison en appel

SEOUL, 24 août (Reuters) - L'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été condamnée vendredi à 25 ans de prison en appel dans l'affaire de corruption qui a conduit à sa destitution l'année dernière, rapporte l'agence de presse Yonhap.

L'ancienne présidente avait été condamnée en première instance à 24 ans de prison pour avoir, avec son amie Choi Soon-sil, reçu des dizaines de milliards de wons de la part de grands conglomérats tels que Samsung et Lotte pour aider la famille de Choi et financer des fondations à but non lucratif lui appartenant.

Le parquet, qui souhait une peine plus sévère, avait fait appel de cette décision. (Joyce Lee; Danielle Rouquié pour le service français)