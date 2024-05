L'excédent commercial de l'Australie s'est réduit à son plus bas niveau depuis plus de trois ans en mars, les exportations de charbon et de coke ayant chuté tandis que les importations de textiles et de vêtements ont bondi, selon les données disponibles.

Le Bureau australien des statistiques a déclaré que le solde des marchandises est tombé à 5,02 milliards de dollars australiens (3,27 milliards de dollars), le plus bas depuis novembre 2020. Ce chiffre est à comparer aux 6,6 milliards de dollars australiens révisés à la baisse en février et est inférieur aux prévisions du marché qui tablaient sur 7,3 milliards de dollars australiens.

Les exportations n'ont augmenté que de 0,1 % au cours du mois, plombées par une baisse de 7,5 % du charbon, du coke et des briquettes, tandis que les importations ont augmenté de 4,2 %, entraînées par des augmentations de la consommation et des biens d'équipement. (1 $ = 1,5342 dollar australien) (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Jacqueline Wong)