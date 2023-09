L'excédent commercial de l'Indonésie en août devrait s'accroître légèrement par rapport au mois précédent en raison de la baisse des importations, alors que les exportations devraient rester faibles, selon un sondage Reuters effectué jeudi.

La prévision médiane des 19 économistes interrogés était que la plus grande économie d'Asie du Sud-Est enregistrerait un excédent de 1,55 milliard de dollars, contre 1,31 milliard de dollars en juillet.

Les exportations et l'excédent commercial de l'Indonésie ont diminué à mesure que les prix de ses principaux produits de base, tels que le charbon et l'huile de palme, chutaient et que la demande mondiale s'affaiblissait.

C'est la principale raison pour laquelle la balance courante du pays est devenue déficitaire pour la première fois en deux ans au cours du deuxième trimestre. La faiblesse des exportations a également affecté la croissance économique au cours du dernier trimestre.

En août, les économistes prévoyaient que les expéditions vers l'étranger avaient chuté de 22,40 % sur une base annuelle, ce qui faisait suite à la baisse de 18,03 % enregistrée en juillet.

Dans le même temps, les importations ont diminué de 9,33 % par rapport à l'année précédente, ce qui est plus important que la contraction de 8,32 % enregistrée en juillet.

Un rebond mensuel des prix du charbon et des activités manufacturières plus importantes chez les principaux partenaires commerciaux de l'Indonésie ont permis d'amortir la chute des exportations, a déclaré Josua Pardede, économiste en chef de la Bank Permata, qui a prédit un excédent de 1,5 milliard de dollars.