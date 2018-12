L'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis à un niveau record

PEKIN, 8 décembre (Reuters) - L'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis s'est creusé en novembre pour atteindre un montant record, selon les données officielles publiées samedi, qui montrent cependant un net ralentissement de la croissance des exportations chinoises du fait des droits de douane imposés par Washington.

Ces chiffres sont publiés une semaine après le dîner entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump à Buenos Aires en marge du sommet du G20, à l'issue duquel les deux dirigeants ont décidé de ne pas imposer de nouveaux droits de douane et à trouver un accord sur le commerce d'ici à 90 jours.

La perspective de droits de douane américains de 25% sur quelque 200 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis, mesure qui devait entrer en vigueur au 1er janvier prochain avant d'être suspendue lors de la rencontre Trump-Xi, n'a pas provoqué de bond dans les demandes à l'exportation. Au contraire, le ralentissement de la demande mondiale a pesé sur l'économie chinoise.

Les exportations chinoises ont augmenté de 5,4% sur un an en novembre, montrent les données des douanes chinoises, leur rythme le plus faible depuis une contraction de 3,0% en mars et en net recul par rapport à octobre (+15,6%).

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une progression de 10,0%.

Les importations chinoises ont elles aussi nettement ralenti, à 3,0% en rythme annuel, contre 21,4% le mois précédent et une prévision médiane de 14,5%.

D'après les données des douanes chinoises, l'excédent commercial de la Chine vis-à-vis des Etats-Unis a atteint en novembre 35,55 milliards de dollars (31,21 milliards d'euros), un record, après s'être élevé à 31,78 milliards de dollars en octobre.

Sur la période janvier-novembre, la Chine présente un excédent commercial avec les Etats-Unis de 293,52 milliards de dollars, contre 251,26 milliards de dollars sur la même période l'an dernier.

Le département américain du Commerce a annoncé jeudi que le déficit commercial des Etats-Unis a atteint en octobre son niveau le plus élevé en dix ans, avec un bond de 7,1% du déficit à l'égard de la Chine. (Lusha Zhang, Stella Qiu et Ryan Woo; Jean Terzian pour le service français)