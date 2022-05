L'excédent commercial du Canada se rétrécit car les importations augmentent plus que les exportations

Malgré cet échec, les données sont globalement positives pour l'économie canadienne, car les exportations ont atteint un nouveau sommet et les importations record ont indiqué une demande soutenue des consommateurs, ont déclaré les économistes. Le commerce bilatéral de l'automobile était également fort, un signe que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement s'atténuent.

"Nous n'avons peut-être pas vu la forte augmentation de l'excédent commercial qui était attendue, mais les chiffres d'aujourd'hui restent positifs du point de vue de la croissance économique globale", a déclaré Andrew Grantham, économiste principal chez CIBC Capital Markets, dans une obligation.

Les exportations ont bondi de 6,3 % pour atteindre 63,63 milliards de dollars canadiens, grâce surtout aux prix élevés des produits énergétiques, selon Statscan. Les prix du pétrole brut ont bondi en mars, alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a suscité de l'incertitude quant à l'offre mondiale.

Le conflit en Ukraine a également contribué à soutenir les exportations de minerais métalliques et de minéraux non métalliques, notamment la potasse et le minerai de fer.

Cela a montré que le Canada a été "capable d'intervenir et de combler certains des manques causés par la guerre en Ukraine", a déclaré Stuart Bergman, économiste en chef à Exportation et développement Canada. "Je pense que c'est un excellent signe pour les entreprises canadiennes à l'avenir", a-t-il ajouté.

Le commerce bilatéral de véhicules à moteur et de pièces, non corrigé des variations saisonnières, a atteint son plus haut niveau depuis août 2019, ce qui suggère que les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement qui ont traîné sur le secteur nord-américain de la fabrication automobile s'atténuent.

Les importations globales, quant à elles, ont bondi de 7,7 % pour atteindre 61,14 milliards de dollars canadiens, avec des gains dans neuf des 11 catégories de produits, menées par les produits énergétiques et les biens de consommation.

L'excédent commercial du Canada avec les États-Unis a atteint un sommet historique de 12,6 milliards de dollars canadiens, tandis que son déficit commercial avec le reste du monde a atteint un record de 10,1 milliards de dollars canadiens.

Le dollar canadien se négociait en hausse de 0,1 % à 1,2826 pour le billet vert, ou 77,97 cents américains.

(1 $ = 1,2811 dollar canadien)