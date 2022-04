L'excédent commercial record du Brésil en mars ne répond pas aux attentes du marché

Les économistes prévoyaient un excédent de 9,01 milliards de dollars pour le mois, selon un sondage Reuters.

Les exportations ont augmenté de 25 % par rapport à mars de l'année dernière pour atteindre 29,1 milliards de dollars, un record pour un mois donné. Mais les importations ont encore augmenté, de 27,1 %, pour atteindre 21,7 milliards de dollars, selon le ministère de l'Économie.

Dans les deux cas, la hausse des prix a guidé les résultats.

Alors que le volume des produits importés a diminué de 7,1 % par rapport au même mois de l'année dernière, les prix ont augmenté de 29,5 %. Le volume des produits exportés a augmenté de 1,8 %, tandis que les prix ont progressé de 17,2 % en mars.

Au premier trimestre, l'excédent commercial du Brésil s'est élevé à 11,3 milliards de dollars, contre 8,1 milliards de dollars à la même période l'année dernière.

Pour 2022, le ministère de l'économie a actualisé ses prévisions à un excédent commercial de 111,6 milliards de dollars, bien plus élevé que les 79,4 milliards de dollars estimés auparavant, en raison d'une forte augmentation des biens vendus à l'étranger.

Les perspectives d'exportations ont été revues à la hausse à 348,8 milliards de dollars en 2022, contre une projection de 284,3 milliards de dollars en janvier.

"Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a entraîné une hausse des prix et génère des attentes de valeur exportée plus élevée", a déclaré le sous-secrétaire au renseignement et aux statistiques du commerce extérieur, Herlon Brandao.

Le Brésil est un important exportateur de soja, de minerai de fer, de pâte à papier, de sucre, de viande bovine et de pétrole brut.

Le ministère a estimé que les importations totaliseront 237,2 milliards de dollars cette année, contre 204,9 milliards de dollars précédemment.