Le compte courant du Japon a étendu son excédent à un 13e mois consécutif en février, selon les données du ministère des finances, grâce à la réduction du déficit commercial par rapport au mois précédent.

L'excédent a augmenté à 2,64 trillions de yens (17,41 milliards de dollars) le mois dernier, mais a été inférieur à la prévision médiane de 3,11 trillions de yens lors d'un sondage Reuters.

Il fait suite à un excédent de 457 milliards de yens en janvier et est le plus élevé depuis octobre de l'année dernière.

La ventilation des données montre que les exportations ont augmenté de 5,5 % en février, en glissement annuel, grâce à la demande de voitures, de pièces détachées et de plastiques. Les importations ont augmenté de 1,4 %, la première hausse en 11 mois, reflétant une demande plus forte pour les vêtements, l'équipement informatique et les produits pétroliers.

Les gains de revenus primaires, ou les retours des investissements directs passés et des investissements de portefeuille à l'étranger, ont permis au Japon d'enregistrer un excédent de revenus primaires de 3,3069 trillions de yens.

(1 $ = 151,6600 yens)