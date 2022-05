L'excédent de la balance courante du Japon se creuse grâce à d'importants gains d'investissement

L'excédent de la balance courante du Japon s'est élargi en mars, selon les données du ministère des finances jeudi, apaisant certaines inquiétudes concernant la balance des paiements du pays, les gains importants des revenus d'investissement ayant plus que compensé la hausse des coûts du carburant. L'excédent de la balance courante du Japon s'est élevé à 2,55 trillions de yens (19,68 milliards de dollars) en mars, selon les données, soit une hausse de 69 milliards de yens et le deuxième mois consécutif où la balance est dans le vert, selon les données. Cela se compare à la prévision médiane des économistes pour un excédent de 1,75 trillion de yens dans un sondage Reuters. La hausse des coûts d'importation du pétrole a compensé les gains des revenus d'investissement, avec l'incertitude persistante due à la crise ukrainienne et à la pandémie de COVID-19, selon les données de jeudi. Les données du compte courant ont souligné la dépendance de l'économie japonaise, pauvre en ressources, aux importations de matières premières, qui ont été stimulées par l'affaiblissement du yen, poussant la balance commerciale en déficit. Les données mettent également en évidence le changement de la structure économique du Japon, le pays obtenant des rendements élevés de ses investissements passés dans des titres et des investissements directs à l'étranger, qui ont remplacé le commerce comme principal moteur de l'excédent de sa balance courante ces dernières années. De nombreux analystes voient l'excédent de la balance courante du Japon persister dans un avenir prévisible tant qu'il est soutenu par les retours sur investissement à l'étranger. "Je ne serais toutefois pas surpris que le compte courant bascule dans le rouge dans une vingtaine d'années", a déclaré Takeshi Minami, économiste en chef du Norinchukin Research Institute. "Étant donné la possibilité que la population vieillissante du Japon finisse par puiser dans les rendements des investissements de portefeuille passés, nous ne pouvons pas compter sur les gains de revenus pour soutenir l'excédent de la balance courante pour toujours." Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le Japon a enregistré un excédent de la balance courante de 12,6 trillions de yens, soit une baisse de 3,6 trillions de yens par rapport à l'année précédente, tandis que la balance commerciale s'est transformée en déficit en raison de la hausse des coûts du carburant. L'excédent de la balance courante a diminué pendant quatre années fiscales consécutives. Bien que la faiblesse du yen ait également contribué à gonfler le coût des importations, son effet stimulant sur les volumes d'exportation n'a pas été aussi important qu'auparavant en raison d'un déplacement continu de la production des exportateurs vers l'étranger. (1 $ = 129,5900 yens) (Reportage de Tetsushi Kajimoto ; Édition de Sam Holmes)