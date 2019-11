L'excès d'enthousiasme est mauvais conseiller, rappelle LBPAM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cet automne bien avancé a une saveur estivale sur les marchés, observe LBPAM dans sa lettre quotidienne. L'ambiance y est résolument risk-on. Les indices boursiers continuent de progresser. Ce matin le rendement d'un titre d'Etat américain à dix ans dépasse à nouveau 1,80% et hier le prix des matières premières a poursuivi sa hausse. L'explication à cela ? Evidemment l'accumulation de signaux, qu'Américains et Chinois seraient sur le point de signer le chapitre 1 de l'accord commercial et économique en discussion depuis déjà un certain temps, explique la société de gestion.Pour autant ajoute-t-elle, on savait depuis déjà quelques jours que chacun des deux camps reconnaissait que le texte, avec les compromis qu'il implique, était presque finalisé.C'est dans ce cadre que l'indice d'incertitude politique aux Etats-Unis a enregistré hier une baisse spectaculaire : -150 points pour se retrouver guère au-delà de 0 (à précisément 2,3 points), observe LBPAM.Le gérant précise que, depuis la fin de l'année dernière, la moyenne de l'indicateur est à 110 et son écart-type à 53.Dès lors, il s'interroge sur l'ampleur de la réaction des marchés. "Oui, le stress commercial est très certainement en train de refluer ; non, l'incertitude politique, au titre des relations sino-américaines, ne va pas disparaître".Certes, les deux pays devraient rapidement clore le chapitre 1 de l'accord, mais beaucoup de scepticisme demeure sur la capacité de Pékin et de Washington à finaliser assez rapidement un chapitre 2, dont le contour reste qui plus est à préciser."Si on considère que les girations de l'indicateur d'incertitude politique ne laissent pas les marchés de capitaux indifférents, peut-être doit-on alors conseiller une certaine prise de recul aux investisseurs. L'excès d'enthousiasme est mauvais conseiller", conclut LPBAM.